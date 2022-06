Se despidió con aplausos

sábado 11 de junio de 2022 | 0:48hs.

No fue una noche mágica para Tokio. No hubo hazaña, ni tiro salvador en el final. El que festejó en el Jorge Yamaguchi fue La Unión de Colón, que peleará por un ascenso a la Liga Argentina.



Los hinchas aplaudiendo de pie al Japonés tras la derrota es el mejor resumen de una campaña histórica para los posadeños, en la que ganaron 20 partidos y perdieron solamente tres y que ayer llegó a su fin.



Los de la Tierra Colorada no tuvieron la mejor noche y, además, los entrerrianos sacaron a relucir toda su chapa. Tokio se despidió de pie y con todo el cariño de su gente.



El dueño de casa estuvo nervioso en los primeros minutos. Quizás por la obligación de tener que ganar, quizás porque el inicio fue palo y palo. Golpe por golpe y punto por punto.



Pero pese a ese nerviosismo se vio a un Tokio protagonista, que tomó las riendas del juego y muy comprometido en la fase defensiva, ante un rival que salió a jugar de igual a igual.



Emilio Giménez fue la carta de gol en los primeros minutos para la visita, que promediando el primer cuarto sacó seis de ventaja (11-5). Del otro lado, el Japonés empezó a tomar tiros incómodos y el aro se cerró.



Dos bombas de afuera y sobre la chicharra pusieron a La Unión 16-5 y fue un cachetazo para los posadeños. A partir de ese momento los entrerrianos mantuvieron esa diferencia y cerraron el primer cuarto arriba 23-12.



El arranque del segundo cuarto fue el peor para ambos. La ineficacia se hizo presente y en 4 minutos de juego apenas marcaron desde la línea de libres.



Pero una ráfaga le permitió a Tokio ponerse a tiro. Toto Flamig marcó un doble, Romero recuperó y marcó de dos y levantó a la hinchada en el Jorge Yamaguchi. Los nervios pasaron a La Unión y el Japonés se puso a uno (26-25).



La presión en la marca surtió efecto. Tokio recuperó un par de pelotas en los momentos necesarios y pasó al frente 31-30. Además, los entrerrianos empezaron a cortar con faltas y a mandar a los locales a la línea de libres.



Tokio recuperó la identidad en el momento necesario. Fue el equipo intenso de toda la fase regular, pese a fallar más de la cuenta y se fue al descanso largo arriba 36-35.



El descanso le vino bien a La Unión porque le cortó el buen momento a Tokio, pero con el correr de los minutos el Japonés se acomodó. Estuvo más efectivo a la hora de atacar y logró incomodar a los entrerrianos a la hora de tomar tiros.



De todas maneras, la visita siempre encontró algún triple que lo mantuvo cerca en el marcador y que, a la vez, dejó las alarmas de Tokio encendidas en todo momento.



Sobre el final del tercer cuarto, el Japonés sacó la máxima a favor en el partido y se puso 52-42. La Unión contestó con un robo sobre la chicharra y el dueño de casa se fue al último descanso arriba 52-47.



El aro se cerró nuevamente para Tokio en el inicio del último cuarto y La Unión se puso otra vez a uno. Todo un aviso de lo que sería un final para el infarto, de ida y vuelta.



Un triple de Ariel Romero le dio una luz de ventaja a Tokio, pero cada vez que pudo despegarse, La Unión convirtió. Y así llegaron a los últimos, con más nervios que ideas, con más ganas que cabeza.



Y en el momento más caliente, cuando restaban menos de dos minutos para el final, Emilio Giménez apareció con toda su tranquilidad para, primero empatar y luego poner arriba a la visita con un triple que fue como una daga a la ilusión del Japonés.



Al final no entró ninguna, La Unión cerró el partido 67-64 y la serie 2-0 y peleará por el ascenso a la Liga Argentina.



Nada borrará una campaña histórica de Tokio, que creó una identidad y se plantó de igual a igual en cualquier cancha. El dolor quedará, claro, pero el Japonés se despidió de la Liga Federal con la frente en alto.

Los hinchas coparon el estadio Jorge Yamaguchi y despidieron al equipo con una ovación tras la gran campaña. Foto: Federico Gross