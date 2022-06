"No están por necesidad sino porque quieren lucrar con el terreno", dijo el intendente de Campo Ramón

viernes 03 de junio de 2022 | 12:06hs.

El intendente de Campo Ramón, José Márquez Da Silva, salió al cruce de la mujer que desde hace una semana vive junto a sus tres hijos pequeños (de 3, 5 y 6 años) debajo de una carpa en el municipio que gobierna y acusó, principalmente al marido de ésta, de "utilizar a los menores para lucrar con el terreno", afirmando que "no están por necesidad sino porque quieren sacar unos pesos".

El jefe comunal mencionó que la pareja de la mujer y padre de las criaturas, José Pío, posee dos propiedades en el barrio San Miguel de Oberá, de donde son oriundos, por lo que después de corroborar la tenencia de esos bienes a través de los trabajadores sociales de la comuna, decidió radicar la denuncia penal "para que se termine de una vez porque estoy cansado de este tema".

"Este hombre deja tirados a sus hijos, a la mujer y se va al barrio San Miguel todo el día pero regresa a la carpa de noche. Se les está ayudado con mercaderías, frazadas, aunque la idea es que no sigan en el terreno que usurparon, porque no les pertenece más y que se vayan a su casa en Oberá", admitió el funcionario, lamentando que "le ofrecimos a la mujer asistencia transitoria en un espacio seguro que es la ex sala de primeros auxilios, donde los chicos iban a estar atendidos y cubiertos del intenso frío, pero no quiso".

Buscando aclarar el contexto que rodea el caso, Márquez Da Silva explicó en el programa Cuentas Claras que "el terreno donde se metió hace una semana esta familia con sus hijos le había sido cedido por el municipio hace dos años, pero estaba vacío, nunca construyeron ya que viven en la vecina localidad. Por eso se anuló aquel permiso, porque estaba claro en los papeles que no podían vender la propiedad ni transferirla a otra persona e incluso debían devolverla al municipio en caso de no comenzar a vivir dentro determinado tiempo".

"Con esas mismas condiciones se le cedió a una de las familias desalojadas de los terrenos de la Calo (Cooperativa Agrícola Limitada de Oberá) de Villa Bonita, es decir, a una familia humilde que realmente necesita y éstos comenzaron a hacer la base porque tenían un corte de casa pero de la noche a la mañana esta gente se enteró que empezaron a construir, usurpó e instaló la carpa teniendo una propia casa en la cual vivir", lamentó.

Es por eso que "no solo el municipio hizo la denuncia sinó que también lo hizo la persona a quien se le permitió vivir en el terreno porque este sujeto (por José Pío) ahora comenzó a pedirle cosas como motoguadañas, muebles, una moto y hasta un auto para salir. Entonces esperamos respuestas de la Justicia", manifestó el funcionario.

El jefe comunal aseguró que "la idea no era llegar a esto, desde el primer momento que nos enteramos de la situación fuimos, hablamos con él hombre, con la mujer, después ella vino a hablar a la municipalidad y no aceptó poner a resguardo a los hijos dejando claramente en evidencia que lo único que quieren es sacar algún provecho económico con todo esto".

"Es un sobrebio, un maleducado. Es una verguenza que utilice a la esposa y sus hijos para arreglar una macana que hicieron ellos mismos porque en dos años no construyeron en el lugar que le dimos nosotros, por eso le cedimos a otra familia", insistió y añadió: "El terreno está situado en un espacio verde municipal en el que hay en estos momentos 18 familias viviendo, pero hay oportunistas que quieren lucrar con algo que no es de ellos, porque no lo pueden vender ni regalar. El padre está usando de escudo a los chicos para no salir de ese espacio que no es más de ellos, es un desalmado, no le importa las criaturas".