Cayó nieve en ciudades de Santa Catarina, Brasil

miércoles 18 de mayo de 2022 | 8:29hs.

La nieve que cayó ayer en Santa Catarina (Brasil), con la llegada de una masa polar, creó euforia en residentes y turistas de Urupema, Urubici, São Joaquim y Bom Jardim, ciudades ubicadas a unos 500 kilómetros de Misiones acostumbradas a las bajas temperaturas.

“La nieve ha llegado al centro ahora. Hace mucho frío, el sol aparece entre las nubes, el viento muy frío y un poco de nieve”, contóa el jubilado Josete Oliveira, residente de Urubici desde hace 34 años, al medio brasileno Folha de São Paulo. “Tenés que quedarte al lado de la estufa de leña, si no, no podés soportarlo”, agregó.

Hubo un registro de nieve en las cuatro ciudades, según el Centro de Recursos Ambientales e Hidrometeorología de Santa Catarina. El punto de referencia más bajo fue Bom Jardim, con -2°. En São Joaquim, los termómetros alcanzaron 0°, en Urupema a 1,5° y en Urubici a 1,7°.

Aunque acostumbrados a las bajas temperaturas, los municipios celebran este año la nieve temprana.

“La última vez que nevó en mayo fue en 2013. No es raro, pero no es frecuente”, dijo el agrónomo Ronaldo Coutinho do Prado, de Climatempo.

“El frío con nieve fuerte y blanca solo debe registrarse el viernes y el fin de semana. En algunos lugares de la montaña puede alcanzar los -2° y hasta los -5°”, sostuvo Prado.

Aún así, la débil nevada que cayó en la mañana de ayer ya atrae a turistas a las ciudades de la región, que celebran más del 90% de ocupación en hoteles y posadas, como en Urupema.

“El flujo de turistas es intenso. No esperábamos mucho entre semana, pero creo que vamos a mantener el flujo unos días más. El fin de semana promete”, celebra el secretario de Turismo de Urupema, Antenor Arruda.