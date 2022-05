Alertan que pocos hipertensos se controlan la presión arterial

miércoles 18 de mayo de 2022 | 2:30hs.

En el marco del Día de la Hipertensión Arterial, que se conmemoró ayer, desde el Hospital Ramón Madariaga informaron sobre esta patología que es frecuente y no da síntomas, por lo que insisten en la importancia del control permanente y en los cambios en el estilo de vida.

En ese sentido, el médico cardiólogo Pablo Irusta explicó que se habla de hipertensión arterial alta cuando está igual o encima de 140/90 milímetros de mercurio (mmHg)​​.

El profesional de la salud señaló que la hipertensión es muy frecuente en Argentina y que una de cada tres personas es hipertensa.

“La mayoría no lo sabe y de las que están en conocimiento de su enfermedad, muy pocas están controladas adecuadamente”, sostuvo el médico del Hospital Madariaga y detalló que siete de cada diez personas no tiene un buen control de su presión arterial.

Irusta contó que “la mitad de las mujeres en edad fértil no saben que son hipertensas, por lo que esto es un gran factor de riesgo de la preeclampsia, una enfermedad grave en el embarazo”.

Tras brindar detalles de las estadísticas, que revelan una alta incidencia de la enfermedad, el profesional recomendó “controlarse la presión arterial al menos una vez al año para llegar a un adecuado control. Lo primero es conocer la enfermedad, así que es fundamental asistir al médico para tener los controles necesarios”.

Por otro lado, precisó que el cambio en el estilo de vida, la actividad física y la alimentación saludable son el primer eslabón en el tratamiento. “Se recomienda en la dieta un consumo de sodio menor al habitual, en la Argentina el consumo de sal es mucho más alto al recomendado, que sería menos de cinco gramos por día”, dijo.

Además remarcó que la actividad física es necesaria pero antes siempre hay que consultar al médico para estar seguros de que se está apto para realizarla.

Aclaró que cada caso es particular y es el médico del paciente quien indicará un tratamiento farmacológico adecuado.

Así, hizo hincapié en que la hipertensión arterial presenta dos puntos importantes: “Primero, habitualmente no tiene síntomas, por lo que las personas no se pueden guiar por ellos para saber si están bien o no, la única manera de saber cómo está nuestra presión es controlarnos con un aparato que se llama tensiómetro. Segundo, es fundamental el control permanente, ya que el tratamiento se irá adaptando según el desarrollo de la enfermedad, dependerá de la persona, si cambió el estilo de vida, entre otras cosas”.

Por su lado, el médico cardiólogo Marcos Marín, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (Saha) precisó que les preocupa ver que año tras año los indicadores se mantienen elevados o empeoran.

“Nos alarma ver cómo se mantiene este parámetro -medición tras medición- en el que más de seis de cada diez hipertensos no tienen bajo control su enfermedad. No nos cansamos de enfatizar que la hipertensión es una enfermedad que constituye la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y que representa el principal factor de riesgo para desarrollar, entre otras, enfermedades cardiovasculares como infarto o accidente cerebrovascular (ACV) e insuficiencia renal. Como no da síntomas, mucha gente la minimiza, pero es una condición muy seria a la que hay que atender sin dilaciones”, afirmó.

“Juega a nuestro favor el hecho de que se detecta con una simple medición con un dispositivo automático presente incluso en muchos hogares. De todos modos, no logramos que la gente conozca sus valores de presión y sea diagnosticada y tratada en forma temprana. Ese es nuestro principal objetivo. La hipertensión no tratada va produciendo en el tiempo lesiones arteriales que contribuyen al desarrollo de enfermedades muy severas e invalidantes”, sostuvo, por su lado, Nicolás Renna, médico cardiólogo universitario y vicepresidente de la Saha.

Así invitó a todas las personas a realizar la encuesta online sobre hipertensión que se desarrollará hasta el próximo 14 de septiembre. Para ello los interesados deberán ingresar a www.saha.org.ar/conoce-y-controla/2022.