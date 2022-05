La pandemia generó un incremento en el número de pacientes electrodependientes en Misiones

viernes 13 de mayo de 2022 | 11:11hs.

La Cámara de Diputados de Misiones aprobó en el año 2018 la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.351 que busca asegurar la provisión gratuita de energía eléctrica para las personas electrodependientes. La ley tiene por objeto garantizar la prestación de un servicio de energía eléctrica en forma estable, continua, ininterrumpida, de calidad y gratuita a los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud.

En Misiones hay en la actualidad 202 pacientes y Sergio Rodríguez, gerente de responsabilidad social de Energía de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 para comentar cómo se trabaja en estos casos: “Misiones se adhirió a la Ley Nacional de Electrodependientes en el año 2018, nosotros a partir de la sanción de la ley acá en la provincia de Misiones que es la ley 19 número 66 subscribimos un convenio con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia de Misiones que es la que tiene la partida presupuestaria para la atención de este programa y bueno lo empezamos a implementar acá en la provincia de Misiones a mediados del año 2019”.

“Los electrodependientes no es que surgieron recién en el año 2018 sino que era un universo que se visibilizó a partir de justamente el aumento tarifario que hubo en esa época en el país. Se sanciona primero la ley a nivel nacional y después invitan a las provincias que hagan lo propio y bueno, nosotros desde el equipo social empezamos a trabajar con todas esas familias que nosotros ya la teníamos identificadas, porque muchas ya se habían acercado a la compañía por una cuestión de la tarifa para que no se le corte el servicio o por preferencia en el restablecimiento en caso que haya inclemencias climáticas y toda esa cuestión”, explicó.

Agregó además que se empezó a hacer un trabajo articulado casa por casa, personalizado con estos pacientes electrodependientes del servicio eléctrico “por la atención que ellos requieren teniendo en cuenta que está en riesgo su propia vida en el caso que tengan alguna desconexión del servicio”

“Para la inscripción nosotros tenemos en Misiones la oficina de la gerencia de Responsabilidad Social que tiene injerencia en todas estas cuestiones y hacen lo que es el Registro de estas personas, otra opción sería ir al Ministerio de Salud Pública o el trámite a distancia o si alguien no pertenece en nuestro servicio como las cooperativas deberían hacer el trámite por esa vía”, detalló.

Rodríguez recordó que la ley contempla el concentrador de oxígeno, bombas de alimentación contínuas y equipo para diálisis peritoneal domiciliarias, “actualmente ha aumentado el uso de los concentradores de oxígeno. Estamos haciendo un trabajo de detección de estos casos con las obras sociales y los centros asistenciales porque si la persona no recurre a nuestra compañía a pedir la inscripción en el Registro de pacientes electodependientes, si no nos derivan nosotros no tenemos cómo saber que en ese hogar surgió una situación de electrodependencia”.

“Hay que ser claro de que la situación de electrodependencia es una situación que lo determina un profesional de la salud y no nosotros desde el área social de la empresa. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo articulado con el Ministerio de Salud Pública y con los médicos”, refirió.

El gerente de Energía de Misiones destacó que con las familias se trabajan mediante protocolos: “ellos tienen que solicitar un aparato en lo posible que tenga autonomía que si se corta la luz y el concentrador de oxígeno puede funcionar dos o tres horas, generalmente los oxígenos no vienen con ellos y si no tienen autonomía que las familias cuenten con un tubo de oxígeno y si no lo tienen están registrados también en las redes de traslados de la provincia, llaman y rápidamente los retiran para asistirlos”

Grupos electrógenos

La ley nacional también detalla que a estos pacientes se debería proveerle el grupo electrógeno “pero no todas las provincias se adhirieron a este componente de la ley y en el caso de Misiones nos adherimos en el componente de la gratuidad del servicio”.

“El tema del grupo electrógeno es algo un poco complejo también porque nosotros tuvimos algunas experiencias de familias que nos demandaban y para que el grupo electrógeno cumpla su función necesitan instalaciones eléctricas domiciliaria que sean acordes a ese equipo, una persona que sepa utilizarlo, se necesita también un tablero interno dentro de la vivienda que permita un corte cuando se va la luz y empieza a activarse el grupo electrógeno y bueno, un poco eso es lo que nos está demorando atender con grupos electrógeno a las viviendas”, concluyó.