Con cinco misioneros el TN vuelve a correr en La Rioja

viernes 13 de mayo de 2022 | 6:01hs.

Luego de 10 años, el Turismo Nacional volverá a La Rioja para la disputa de la 4° fecha.

El campeonato de la Clase 2 tiene como líder a Matias Cravero con 86 unidades. Christian Abdala segundo con 77 y el misionero Facundo Bustos marcha tercero con 64. El apóstoleño buscará descontarle puntos al líder en el campeonato, que lo tiene como uno de los animadores.

“Vamos a un escenario nuevo, en el que nunca corrí, pero creo que será igual para todos, porque hace 10 años que la categoría no va a La Rioja. Estamos muy bien y el objetivo será seguir sumando”, indicó Bustos.

Por su parte, su hermano, Bautista se encuentra 22 en las posiciones con 19 unidades.

Además de los hermanos de Apóstoles, el fin de semana estarán corriendo Martín Blasig (Nissan March) e Iñaki Beitia (Toyota Etios) en la Clase 2.

“Estoy con muchas ganas de subirme al auto y conseguir un buen resultado. Tenemos un buen equipo, un auto con mucho potencial y siempre nos falta la cuota de suerte para redondear”, explicó Blasig.

En la Clase 3 estará el obereño Carlitos Okulovich, quien volverá a utilizar los motores del Chetta Racing en el Honda New Civic.

“En La Rioja siempre me fue bien, tengo tres carreras y tres podios, así que esperemos que no se corte la racha”, se ilusionó el piloto obereño.

La actividad del fin de semana estará dividida en tres días, en los que se disputarán entrenamientos, clasificaciones, series y finales para ambas clases.

Mañana la actividad se podrá ver por DeporTV desde las 15 y el domingo las finales se podrán ver por la TV Pública desde las 11.