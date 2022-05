Preocupación en el sector hotelero por pérdidas ante el cierre del aeropuerto de Posadas

martes 10 de mayo de 2022 | 12:40hs.

Preocupación en el sector hotelero por la caída de reservas para los meses que permanecerá cerrado por obras el aeropuerto Libertador General José de San Martín de Posadas.

El aeropuerto está próximo a cerrarse, si bien hubo intentos de que los vuelos lleguen a Encarnación, finalmente para llegar a Posadas desde cualquier punto del país en avión, los pasajeros deberán aterrizar en la localidad de Iguazú, a unos 300 kilómetros de la capital provincial.

Si bien desde el sector hotelero destacan la importancia de las obras e inclusive indican que es muy necesario para que Posadas tenga un mejor aeropuerto, expresaron que lo ideal hubiera sido que se realicen en otro momento y no en los meses en que hay mayor demanda hotelera.

“Venimos de una pandemia bastante dura en la cual los hoteles y agentes de viajes fuimos bastante golpeados. Ahora el aeropuerto se va a cerrar entre los meses de junio, julio, agosto y mediados de septiembre, tiempo de alta ocupación en Posadas”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Gabriel Fariña, gerente del hotel Urbano de Posadas.

El empresario agregó que el mercado del sector es un 80% corporativo el cual se mueve en avión y que eso será aproximadamente el valor que se perderá, aludiendo que la ocupación será baja.

“Vamos a trabajar muy poco, teníamos mucho eventos confirmados que ahora se están cancelando y eso produce complicaciones para toda la provincia. Nosotros tenemos turismo de reuniones, que esto desemboca en un derrame de recursos hacia muchos otros rubros como transporte, taxistas, restaurantes, entre otros sectores que se verán afectados”, dijo.

En cuanto a las obras en el aeropuerto, el empresario dijo que si bien son necesarias la época en que se llevan adelante es bastante complicada, “lo ideal hubiese sido entre los meses de enero y marzo”.

Por otra parte destacó que el trabajo de la provincia en intentar que los vuelos lleguen al aeropuerto de Encarnación, para que luego se trasladen a Posadas mediante un corredor libre y sin Migraciones, no prosperó por un problema técnico en el Aeropuerto de Encarnación.

“La provincia hizo mucho esfuerzo a través del Ministerio de Turismo, pero por la falta de unos radares donde los aviones no pueden aterrizar en caso de tormentas, no fue viable esa posibilidad, realmente eso hubiese sido un golazo y no nos hubiese afectado casi nada. Lamentablemente eso no se pudo lograr porque depende de una situación nacional no de nosotros”, cerró.