Martín Balza: “Me quedó la entrega de mis soldados”

martes 10 de mayo de 2022 | 6:04hs.

A 40 años de la Gesta de Malvinas, el Departamento de Ciencias Sociales y Comunicación del Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra inició ayer el ciclo Educación para Pensar. En dicha oportunidad, el invitado de honor fue el teniente general retirado Martín Balza, quien fue jefe del Grupo de Artillería 3 y coordinador de Apoyo de fuego de la Agrupación Ejército Puerto Argentino durante la contienda.



“Lo que quisiera es que me hagan muchas preguntas, ver todas las inquietudes y quizás poder contribuir a que la verdad no sea la primera víctima de la guerra, frase que atribuyen a Churchill. Voy a dar una contribución de mi vivencia, una visión más”, expresó en una charla previa con la prensa.



El rol que ocupó durante la guerra le permitió tener una visión amplia de los hechos, que ayer dio a conocer ante un expectante público que colmó el auditorio del instituto posadeño. Balza antes de ingresar saludó a un grupo de veteranos que se acercó a saludarlo. Y una vez dentro del salón, pidió un aplauso para los compatriotas presentes.



El hombre fue prisionero de guerra y volvió al continente el 14 de julio con un grupo de casi 500 oficiales. “Me quedó la entrega, la profesionalidad y el entusiasmo de mis soldados, de mis suboficiales y de mis oficiales y cuando digo mis soldados me refiero a mis litoraleños. Tenía en su mayoría a un grupo grande de correntinos, pero también a un puñado de chaqueños, misioneros y formoseños”, dijo.



“Me voy a llevar a la tumba los sapucais de ellos, en las noches que hacíamos fuego nosotros y cuando recibíamos fuego británico. Por el respeto a nuestros muertos y a los que quedaron, ellos merecen que uno trate de decir lo que realmente pasó”, cerró el veterano.