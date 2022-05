Falleció una mujer al incendiarse su casa en Posadas

miércoles 04 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Un incendio se llevó la vida de una vecina de la chacra 105 de Posadas minutos después de las 23 del lunes. Dora Ramírez (71) fue hallada sin vida tendida en el suelo de su hogar que estaba siendo consumido por voracidad de las llamas.

El hecho fue anunciado al 911 por un hombre que fue alertado por Cristian Recalde (36), el vecino que minutos antes se había precipitado e ingresó a la vivienda para socorrer a la mujer, pero se vio obligado a salir por el humo asfixiante y solicitó ayuda.

Los uniformados de la Seccional Sexta se dirigieron al lugar y constataron que la casa de mampostería se estaba consumiendo completamente por el fuego.

Según consignaron fuentes policiales, un oficial ingresó al domicilio con el fin de salvar a la mujer que se encontraba tendida dentro de la propiedad, pero el fuego, el humo y el derrumbe de algunas partes del techo de zinc lo obligaron a salir para resguardarse.

El vecino que encontró a la víctima

Asimismo, intentó ingresar por la puerta lateral, pero el escenario era el mismo, el fuego provocó desprendimientos de la pared y el techo. La mujer, en tanto, se encontraba tendida en el suelo y, según consignaron, ya había sido alcanzada por el intenso incendio.

En conversación con El Territorio, Cristian Recalde comentó que cerca de las 23 se encontraba en su casa con su familia cuando una de sus hijas manifestó que sentía olor a humo. El hombre se levantó para verificar algún problema dentro de su vivienda, pero no encontró nada fuera de lo normal.

Según su testimonio, salió a la vereda y vio el humo negro que, por unos segundos, no pudo identificar de dónde venía a causa del viento y la lluvia de aquella noche, hasta que logró visualizar el fuego que salía de la ventana de su vecina Dora.

“Me fui corriendo, entré por el portón y vi la puerta del corredor abierta. Ahí miro y la veo tirada en el piso, entre la cocina y la pieza”, aseguró.

“Yo le veía por el fuego porque se habían quemado todos los focos y estaba todo apagado. Ahí le agarro de la pierna, le empujo un poco y en eso queda todo negro, no se ve nada más por el humo, ahí salgo afuera porque me estaba asfixiando y cuando vuelvo a entrar para poder sacarle, el fuego ya acaparó todo y fue imposible. Después vino la Policía”.

Cristian expresó que Dora le conocía desde que era chico, ya que eran vecinos hace muchos años y que mucha gente del barrio colaboraba cuando ella necesitaba ayuda. Al ser consultado sobre cómo se siente al respecto, afirmó que “se hizo lo que se pudo” y que sentía mucho aprecio por la señora.

“Quería sacarle afuera nomás, si estaba con vida o no, sacarla afuera, pero el fuego fue rapidísimo. La parte de la pieza cedió todo, se derrumbó”. Agregó que quedó con dudas sobre lo ocurrido: “Quiero saber qué es lo que pasó realmente, porque por más que ella vivía sola, siempre fue precavida. Me pareció raro que la puerta esté abierta porque eran las once de la noche y ella a las ocho ya se encerraba y miraba por la ventana nomás”.

Por otro lado, aseguró que hace pocos años la mujer había hecho arreglos en toda la casa incluyendo la red eléctrica. Esto es en relación a que, en forma preliminar, el personal de Bomberos estableció que el inicio del siniestro se habría producido por un corto circuito.

“Te quedan dudas viste porque ahora me contaron que la garrafa no está. Supuestamente, dijo la hija que buscaron un cosito con alhajas y tampoco está. Entonces, quedan dudas si le pegaron, si cayó desmayada, si le robaron”.

En las primeras horas del martes continuaron los trabajos contra las llamas por parte de la Policía de Misiones y de los Bomberos.

Las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del juez Miguel Mattos, ordenaron el resguardo de la escena y esperaban ayer los resultados de la autopsia para saber cómo avanzar.