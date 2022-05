Cecilia Gallero presentará la reedición de su libro “Con la patria a cuestas”

martes 03 de mayo de 2022 | 16:42hs.

El viernes 6 de mayo, a las 20, en el cine teatro San Martín de Puerto Rico se presentará la reedición del libro "Con la patria a cuestas", a cargo de Laura Zang y Leonor Kuhn, y con la presencia de la autora, Cecilia Gallero, investigadora del Conicet.

La obra literaria trata sobre la inmigración alemana – brasileña en la colonia Puerto Rico. En ese sentido, la autora explicó a El Territorio "me intrigaba saber por qué se hablaba tanto en alemán, entonces lo que traté de hacer fue ver cómo se había producido esta inmigración, cuáles habían sido los pasos, cómo se había dado el poblamiento en la colonia Puerto Rico, que aclaro, abarcaba cuando se la pensó todo lo que es Capioví y actualmente Ruiz de Montoya”.

Y continuó: "Esta fue mi tesis doctoral, la tuve que defender y pasar todos los trámites burocráticos que implica un doctorado y después vino el decidir hacer el libro, la primera edición salió en 2009 y el nombre hace referencia a una canción de RP2000 que es 'sin patria'. Cuando escuché esa canción dije, no es sin patria, tienen la patria a cuestas y me puse a buscar si realmente había libros ya publicados con ese título y no había nada, entonces ahí salió el título del libro que es con la patria a cuestas, no es que están sin patria, sino que al contrario, la llevan siempre puesta, la tuvieron que abandonar, tuvieron que emigrar, pero la tienen a cuestas".

Respecto a la reedición, Gallero contó "es una revisión de la primera edición, es en un 98% igual, tiene correcciones, la reedición estaba para salir ya en el 2017, pero hubo problemas con el editor que tuvo una enfermedad muy grave y lamentablemente falleció por coronavirus en post pandemia, así que eso también influyó en que este libro saliera a fines de 2021 y este recién ahora a la venta".

La investigadora brindó detalles de su libro: "El primer capítulo trata de explicar un poco el contexto histórico de Misiones, cómo estaba la provincia o el territorio, recordemos que era territorio nacional entre 1881 y 1953 y después provincia; y también me preocupo en este primer capítulo por presentar a los protagonistas de la historia que es la inmigración alemana brasileña, entonces me remonto a Brasil, como se sucedió la inmigración alemana brasileña en Brasil, cuáles fueron las etapas que hubieron, esto me llevó mucho tiempo, tuve que ir a Brasil, a la biblioteca Unisinos, en San Leopoldo, que es una universidad muy importante, ahí recabé mucho material, y después ya el segundo capítulo empieza a trabajar sobre Cómo se fue dando la organización de la compañía colonizadora, y el tercero es sobre el poblamiento propiamente dicho. En el capítulo cuarto, analizo la metamorfosis del paisaje, que es un capítulo que me ha servido hasta diría yo para la actualidad, porque sigo trabajando sobre historia ambiental, sobre cómo la colonización transforma el paisaje que vemos en la selva. Después el capítulo sexto ya es sobre las pautas matrimoniales y las relaciones que se dan, porque hay toda una teoría en la Argentina que trata de confrontar por un lado el crisol de razas, que implica que hubo mixtura amalgama y por otro el pluralismo cultural, que explica que la inmigración se mantuvo plural porque los índices de endogamia, es decir, los descendientes de un mismo grupo étnico, prefieren casarse con ese mismo grupo étnico, entonces cuanto mayor es el índice endogamia mayor es el pluralismo, así a grandes rasgos".

En la presentación que se realizará este viernes en el cine teatro San Martín, Gallero explicará las correcciones, procesos, y cuál es su investigación actual. Cada ejemplar se conseguirá por $3000.

Sobre la autora

Cecilia Gallero es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente se desempeña como Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH – Conicet/UNaM) y es miembro de su consejo directivo. Estudió en Buenos Aires para egresar como Profesora y Licenciada en Historia, Universidad del Salvador y luego realizó la Maestría en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones.

Sus líneas de investigación son: Migración y colonización. Historia social y procesos de poblamiento. Territorialidad. Identidad y relaciones inter e intra étnicas. Migración alemana-brasileña y suiza. Historia regional y medioambiental. Procesos culturales en la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.