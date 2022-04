Imputaron a la ex directora del Hogar Rincón de Luz de Virasoro

martes 26 de abril de 2022 | 6:03hs.

La ex directora del Hogar Rincón de Luz, y responsable de los distintos hogares de menores de la ciudad correntina de Gobernador Virasoro, Sonia Andrea Prystupczuk, se presentó ayer ante la Justicia para declarar en el marco de la investigación por distintos hechos de abuso en contra de adolescentes que asistían a esos institutos. Durante la diligencia judicial se la imputó por encubrimiento agravado por abuso sexual, apremios y abuso de autoridad.

Pero más allá de su declaración la mujer no fue detenida ya que el fiscal de la causa no ordenó la prisión preventiva de la acusada.

Además de las atrocidades cometidas a niños y niñas que vivían en los hogares a su cargo, la ex funcionaria también es investigada por la muerte de Claudio Florez, de 14 años, expediente en donde está imputada por acción u omisión.

“Se puede pedir la eximición de prisión en una causa, pero ella ya está comprometida en tres imputaciones”, explicó a este medio Eduardo Etchegaray Centeno, abogado querellante de la causa.

El letrado remarcó que la acusada ya solicitó acceder a dicho beneficio pero por la causa en la que se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, denuncia que data de abril del año pasado. Y aclaró que sobre ella pesan otras dos: una por abuso y maltrato infantil, en la que declararon más de 30 menores que sufrieron de vejaciones en dichas instituciones. Y la otra por “muerte dudosa”, en el marco de la causa por la muerte de Claudio Flores, cuyo cuerpo fue exhumado el 20 de marzo para poder realizar su autopsia.

“Voy a reiterar el pedido de prisión preventiva. Hoy se la imputó a Sonia Prystupczuk por abuso de autoridad, por apremios ilegales y por encubrimiento agravado de un abuso sexual gravemente ultrajante, por lo tanto ella quedó imputada en la causa. Esta es una de las tres causas que se lleva adelante por el tema del Hogar”, expresó Etchegaray.

Y añadió: “Yo voy a pedir la prisión preventiva. Lamentablemente el fiscal no pidió, porque entiende que no hay entorpecimiento de pruebas y yo creo que sí hay. Ahora la jueza de Garantías Silvia Benítez es la que tiene que decidir si hay o no prisión preventiva en esta causa para Sonia Prystupczuk”.

En paralelo a las novedades judiciales, familiares de las víctimas y vecinos en general se reunieron ayer desde temprano frente al Juzgado para esperar la declaración de Prystupczuk. Todo esto debido a que el rumor de que quedaría detenida circulaba desde el fin de semana.

Pero finalmente la mujer volvió a su domicilio con custodia policial, lo que generó el malestar de los vecinos que asistieron al edificio judicial.