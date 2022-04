Explosión turística en Semana Santa y más de 11 mil visitantes en Cataratas

sábado 16 de abril de 2022 | 5:00hs.

La Semana Santa se transformó en un nuevo termómetro del turismo en la provincia de Misiones. La Tierra Colorada resultó nuevamente uno de los destinos del país más elegidos para descansar y pasar el fin de semana largo.



Tras la liberación de las rutas de acceso, las Cataratas del Iguazú fueron las predilectas, recibiendo a miles de turistas durante el viernes santo. Incluso fue el lugar más elegido por quienes decidieron utilizar el programa nacional Previaje, de acuerdo a lo que indicó Lisandro Pérez Losinno, coordinador del programa. Es que a nivel nacional, se resaltó que desde el miércoles, unos 2,5 millones de personas se están movilizando por todo el país en los distintos centros turísticos, estando Puerto Iguazú como uno de los más visitados (ver Intenso movimiento...).



Sobre esto se refirió también el ministro de Turismo de la Provincia, José María Arrúa, quien destacó ayer: “Semana Santa en Misiones con nuestras Cataratas a pleno desde temprano. Muchos visitantes que ayer (por el jueves) no pudieron llegar hasta el Parque Nacional Iguazú, se les considerarán válidos sus tickets para hoy. Por ello se estiman para este Viernes Santo más de 13 mil ingresos. Les recomendamos llegar con un poco de anticipación, acercarse a las oficinas de información ante cualquier inquietud y sobre todo, disfrutar del día en nuestra maravilla natural”.



A este atractivo se sumaron otros, como El Soberbio, que aunque tuvo el parque de saltos inhabilitado por la crecida del río, llevó adelante otras actividades, como el trekking.



En otros puntos de la provincia, se hicieron presentes también los paseos y actividades de la fecha, como ferias y muestras en el Parque de las Naciones de Oberá, recorridas por las iglesias en Tres Capones, Capioví y Azara, visitas a la reducción jesuítica de San Ignacio y la Cruz de Santa Ana, entre otros (pág. 4).



“También la reducción de San Ignacio Miní y los conjuntos jesuíticos de la provincia son de los atractivos turísticos más visitados éste Viernes Santo. Ingreso fluido durante la mañana. Y desde las 19.30 habilitado el espectáculo de imagen y sonido”, anticipó el ministro Arrúa en horas de la tarde de ayer.



De acuerdo a los datos que publicó el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad, en la reducción jesuítica de San Ignacio hubo ayer 1.970 visitas, mientras que en Salto Encantado se vio el ingreso de 739 turistas y en la Cruz de Santa Ana se registraron 2.045 visitantes, “cifra récord para un día, en los últimos cinco años”.



“Bienvenidos a la tierra sin mal”, expresó el mandatario, dirigiéndose a los turistas.



Iguazú a pleno

“El destino más elegido por quienes viajan con Previaje es Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Momento ideal del año para hacerse una escapada a Cataratas. Bariloche, segunda, sigue recibiendo turistas en lo que fue una de las mejores temporadas de su historia”, remarcó Lisandro Pérez Losinno, coordinador del programa Previaje, a través de Twitter.



Tal como se esperaba, ayer ingresó al Parque Nacional Iguazú gran cantidad de turistas, 11.263 exactamente, superando por primera vez el ingreso al parque nacional brasileño, que registró 11.182 visitantes en la jornada. Con este número se vuelve a ubicar la fecha entre los viernes santos con mayor afluencia de personas: en 2017 hubo 11.987 ingresos, en 2018 fueron 11.908 y en 2019 se registraron 11.480 turistas en el parque nacional.



Desde las 7 de la mañana, miles de turistas ingresaron ayer a Cataratas para disfrutar de los 275 saltos que componen esta maravilla natural que dejó deslumbrados a los visitantes por el caudal de agua, superior a los valores normales, alcanzando 2.550 metros cúbicos por segundo.



Según informaron desde Parques Nacionales, a primeras horas de la mañana registraban 7.000 tickets vendidos y contaban con que muchos de los turistas que no lograron ingresar el jueves por el corte de ruta ingresaran ayer. Es por ello que estimaban que registrarían al menos 10 mil visitantes, número que se superó.



El intenso movimiento también generó problemas al momento de circular por los senderos y la calidad de la visita no es la misma, es por ello que muchos turistas se quejaron de las filas que debieron realizar dentro del parque y del tiempo reducido que disponían en los balcones para disfrutar de la vista y tomar fotografías.



Se cree que el hecho de que turistas se vieron imposibilitados el jueves de visitar el atractivo más importante del destino Iguazú por la protesta de los docentes potenció la visita.



Según se pudo saber, no todos los visitantes lograron llegar al balcón de Garganta del Diablo e incluso el paseo se vio colapsado por momentos ya que los visitantes debieron hacer filas de casi 300 metros en la pasarela para llegar al balcón de Garganta que tiene una capacidad máxima de carga de 3.000 personas.



Según los datos brindados el tren a garganta del diablo traslado a 6.500 turistas aproximadamente en toda la jornada.



Para evitar demoras la empresa concesionaria aumentó la frecuencia del tren que pasó a operar cada 20 minutos, sin embargo, sólo provocó una mayor congestión en el paseo.



Además, la falta de organización también se vio reflejada ante la llegada del aluvión de turistas, ya que no funcionó el operativo de visitas multitudinarias que consiste en evitar que ingrese una mayor cantidad de vehículos al parque en relación a la capacidad de las plazas de estacionamiento que tiene el aérea protegida, una vez que las plazas se completan se solicita al turistas que se trasladen a Cataratas en vehículos públicos o taxis.



El estacionamiento se completó y muchos turistas enojados debieron dejar sus vehículos en la banquina a un kilómetro del portal de acceso a Cataratas.



El operativo está a cargo de un comité integrado por Parques Nacionales, la empresa Iguazú Argentina, el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), el departamento de tránsito Municipal con la colaboración de las fuerzas seguridad como Gendarmería Nacional y la Policía de Misiones.



No obstante, no lograron coordinar a tiempo la operatoria para evitar los conflictos.



Si bien el procedimiento se aplicó más tarde, los turistas demostraron su enojo al perder más tiempo de lo previsto para ingresar a las Cataratas.



Está previsto que el operativo se lleve adelante durante la jornada de hoy donde las instituciones corregirán los errores para evitar disgustos a los turistas.

Por momentos hubo enojos debido a las demoras para las visitas en Iguazú. Foto: Norma Devechi

Intenso movimiento nacional

El titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Ramón Arteaga, destacó que desde el miércoles, por el fin de semañana largo de Semana Santa, más de 2 millones y medio de personas están circulando por la Argentina, y destacó los 47 puntos fijos que lleva adelante el área para los controles de tránsito.



“Estamos maravillados y sorprendidos por la cantidad de argentinos que están en tránsito en terminales, estaciones o rutas por todo el país”, dijo Arteaga en declaraciones a medios de alcance nacional.



“Siempre que se dinamizan las economías regionales hace bien y, en nuestro caso, ejerciendo los controles en todo el transporte para que todos lleguen a buen destino y puedan disfrutar de este fin de semana largo”, completó el funcionario.



“Al pasajero se le pide el uso del tapaboca nariz. En todas las modalidades de transporte de pasajeros es obligatorio el uso de tapabocas”, añadió.



Por otra parte, Arteaga aseguró que la situación en los controles “ha mejorado en el último tiempo” y explicó que hay dos tipos de controles; el fijo y el dinámico que se da fundamentalmente en rutas.



“Hay más de 47 puntos de trabajo para este fin de semana en la Argentina”, subrayó en ese sentido, al referirse al fin de semana largo por Semana Santa.