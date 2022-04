Jardín América: juntan firmas para que las castraciones de mascotas sean gratuitas

miércoles 13 de abril de 2022 | 15:32hs.

Ante el aumento de animales que se ven en las calles en la ciudad de Jardín América, dos jóvenes tomaron la iniciativa de juntar firmas para presentar ante el Concejo Deliberante del municipio el pedido de implementación de castraciones gratuitas.

Con el propósito de brindar una solución a dicha problemática, Maira Pinto Graff, una de las chicas que impulsó la iniciativa junto a su amiga, Cristina Pesoa, dialogó con El Territorio y comentó que "surgió porque hay cada vez mas animales en la calle y con menos posibilidades de adopción, ellos buscan algo para comer y ensucian veredas, por eso tomamos el proyecto para mejorar la calidad de vida de ellos y de la sociedad.

A su vez, contó que hay familias que no pueden pagar una castración ya que oscilan los $6.000 en cuanto a perros y para los gatos superan los $4.000. "No todos tienen la posibilidad de acceder a una castración para sus mascotas de forma particular, por eso estamos juntando firmas y cuantos más somos va a ser mejor", analizó.

Con respecto al día límite para que los vecinos se unan a este proyecto, adelantó que será hasta el 19 de abril. "La idea es concretar lo que nos propusimos, sabemos que no iba a ser fácil pero hay que luchar para que esto se logre porque sino nadie lo va a hacer y si en esta oportunidad no se da, vamos a volver a intentar", expresó la impulsora del proyecto y además añadió: "No sabemos si están todos los recursos, pero ¿si en otros municipios se hacen, por qué acá no?", se planteó.

Para concluir, la joven dijo que si se da esta oportunidad de hacer castraciones gratuitas, se puede promover más aún la adopción ya que, a su criterio, será "más fácil encontrar un hogar para los animales una vez que estén castrados".