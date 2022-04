En una semana hubo sólo nueve casos de Covid-19 en Misiones

sábado 09 de abril de 2022 | 4:30hs.

Nueve contagios de Covid-19 se diagnosticaron en Misiones en el período de una semana. Los datos se desprenden del parte epidemiológico de Salud Pública que ahora se emite sólo los viernes.



Los nuevos pacientes con coronavirus son de Posadas, Alba Posse, Azara, Puerto Iguazú y San Vicente. En tanto que los casos activos, personas cursando la enfermedad a la fecha son 258, de los cuales siete están internados en hospitales o sanatorios.



En este período de tiempo no hubo registro de fallecidos. Así, a la fecha los casos acumulados tras más de dos años de pandemia son 83.956, los recuperados 82.768 y los decesos se mantienen en 930 personas. De esta forma, se pasó de quince contagios el viernes anterior a menos de diez ayer. Y aunque bajaron en seis los pacientes con el virus activo, hay cinco internados más.



En tanto, esta semana fue recomendado por el Comité Científico y aceptado por el Ministerio de Salud de Misiones el cierre de los vacunatorios fijos anti Covid-19. Así, ahora las vacunas se aplican solo en Caps y hospitales, como cualquier otra vacuna.



También en el sistema público se hisopa solamente a internados y con factores de riesgo.



Por otro lado, desde el Hospital Ramón Madariaga pidieron ayer a la población que no baje la guardia ante la circulación de diferentes virus respiratorios en esta época del año.



En ese contexto, la médica neumonóloga Susana Azcona recomendó airear las casas, seguir usando el alcohol en gel, no tocarse la nariz, boca y ojos con las manos sin higienizarse y usar barbijo. Al tiempo que agregó no compartir mate, vasos y utensilios con personas que se encuentren con síntomas respiratorios.



Azcona detalló que es fundamental “lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales”. Incluso resaltó sobre la importancia de ventilar los ambientes a diario y mantenerlos libres de humo.



Destacó que la persona con síntomas de enfermedad respiratoria no debe automedicarse. “El consumo de remedios sin receta puede complicar el cuadro y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto”, explicó al respecto.



Asimismo, remarcó que para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe o neumonía es importante la vacunación, sobre todo de las personas que se encuentran en grupo de riesgo que son los menores de 5 años, las personas de más de 65 años, los que tienen de 2 a 64 años y padecen afecciones crónicas no transmisibles. Las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo y el personal de salud. Para ello en Caps y hospitales hay disponibilidad de dosis antigripales.



En relación a los síntomas, la profesional detalló que normalmente las enfermedades respiratorias se presentan con obstrucción nasal, secreción nasal, rinorrea, dolor de garganta, tos y fiebre, entre otros.



Finalmente, recomendó hacer reposo mientras haya síntomas y consultar al médico si se presenta fiebre y dificultad para respirar.