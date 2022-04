Se agrava falta de gasoil para el transporte de cargas y pasajeros

sábado 09 de abril de 2022 | 4:00hs.

Se agrava la dificultad del transporte de cargas y de pasajeros en Misiones para el acceso regular de gasoil. YPF indicó ayer que “va a sumar 150 millones de litros de gasoil importado antes de fin de mes y 100 millones de litros durante la primera quincena de mayo” (ver La compañía de bandera...).



Empresarios de Misiones se mostraron muy angustiados y algunos ya ordenaron a los encargados de áreas verificar los recortes progresivos que se pueden hacer. Es decir, mermar servicios urbanos e interurbanos.



Julio Horianski, presidente de la Asociación Misionera de Empresarios de Transporte, adelantó que “esta semana ya hablé con la gente que empecemos a verificar de tener que ir mermando servicios urbanos e interurbanos. Bajar las vueltas o levantar algunos servicios”.



De ser así, afectarían a los pasajeros urbanos de Puerto Wanda, Puerto Piray, Santiago de Liniers, 9 de Julio, Irigoyen, San Pedro y San Vicente, donde la empresa brinda servicios. Del mismo modo ocurriría con los de media distancia en Puerto Iguazú, Libertad, Wanda, San Vicente, San Pedro, Piray y Eldorado.



Está claro que no es el único empresario del transporte con problemas de acceso a suficiente cantidad de combustible que hoy limita el servicio. Las demás empresas de Misiones transitan por igual situación.



“Estamos sufriendo todos los días”, planteó Carlos Martignoni. Sostuvo que están sin reservas y esto hace que todos los días concurran a la estación de servicios para ver si consiguen algo de gasoil.



En los últimos días, se volvió más grave al cortarse el servicio mayorista, con lo que conseguían un combustible un poco más económico y sobre todo podían contar con algunas reservas. Todo eso se terminó. El tema no es nuevo, pero se agravó seriamente. “Tenemos dificultades muy grandes con el tema de combustibles. Se viene dando desde antes de fin de año y ahora se nota más porque afecta también a los propietarios de vehículos más pequeños o particular”, indicó Horianski.



Falta cada vez más

El empresario y representante del sector recordó que en Misiones se había comenzado a observar el problema por la cuestión de cupos y por la mayor demanda a raíz de las compras realizadas por extranjeros; es decir, compradores de Paraguay y Brasil.



En forma previa, algunos transportistas de Brasil -como los de cargas- se abastecían en el camino, antes de llegar a Misiones y aquí terminaban de llenar el tanque.



Pero, la situación ahora se fue extendiendo a otras ciudades y provincias, por lo que se está generalizando. “Me pasó que viajé a Buenos Aires en camioneta, en Virasoro no había combustible, tampoco en Paso de los Libres y sólo cargaban 30 litros en Gualeguaychú”, resumió Horianski.



Por otro lado, de la problemática también se ocupó el Concejo Deliberante de Esperanza.



A instancias del concejal y vicepresidente del deliberativo, Sebastián Giménez, requirieron la presencia de los propietarios de las estaciones de servicio Shell e YPF de la localidad juntamente con el intendente Alfredo Gruber, para que se expidan sobre el tema.



Afirman que la falta suficiente de combustible pondría en riesgo el servicio regular del transporte de colectivos tanto urbano como interurbano.

Por la cosecha

Para el transporte de cargas y pasajeros se presenta otra amenaza: el inicio de la cosecha. Cuando arrancaba era habitual que existieran faltantes. Pero ahora, ya hay problemas de abastecimiento y aún no inició la cosecha, por lo que la situación puede complicarse. Aunque hubo promesas, al menos para esta parte del país, afirman que YPF aún no aumentó los cupos y por lo tanto, siguen los problemas de abastecimiento.

La compañía de bandera afirmó que asegurará abastecimiento

Importar más gasoil y abastecer a otras estaciones de servicios que no pertenecen a la de bandera es lo que YPF prometió ayer para aumentar la oferta de gasoil y asegurar el abastecimiento del autotransporte de cargas, con un 10% más en el curso de abril respecto del mismo mes de 2019.



Asimismo, como forma de complementar este aumento de la producción local, YPF indicó que “va a sumar 150 millones de litros de gasoil importado antes de fin de mes y 100 millones de litros durante la primera quincena de mayo”.



En un comunicado, la compañía informó que “en la primera semana del mes entregó casi 8 millones de litros por encima de lo planificado, lo que representa un 27% más que en 2019 y 30% respecto al año pasado”.



“Además, se compromete a aumentar un 10% su oferta de gasoil en el mes de abril respecto al mismo mes de 2019”, añadió.



Por otra parte, señaló que “está facilitando a la competencia combustible para cubrir los faltantes puntuales, colaborando en una solución integral del problema de abastecimiento”.