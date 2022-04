Oberá: destacan la matrícula en la Facultad de Artes

martes 05 de abril de 2022 | 8:46hs.

En marzo comenzaron los módulos introductorios, hace dos semanas las clases con niveles avanzados y desde ayer lunes arrancaron los que ingresan a primer año. Apuntan a capitalizar lo aprendido sobre virtualidad en la pandemia.

Blanca Ojeda, Secretaria Académica de la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad Nacional de Misiones habló sobre el regreso a clases en la FAyD y contó sobre la vuelta a la normalidad en la institución educativa.

“Hemos vuelto desde febrero con tareas administrativas y en marzo se iniciaron los módulos introductorios de las carreras, la semana pasada arrancaron los de segundo año en adelante y hoy comienzan los de primer año”, manifestó Ojeda.

Mientras que sobre el nivel de inscriptos, reconoció que mantienen el nivel de la matrícula, “nos mantenemos en un promedio que nos venimos manejando, estamos muy felices con la matrícula de este año”.

Para el regreso a la normalidad, no solicitan pase sanitario, pero solicitan responsabilidad a los alumnos, “en principio no pedimos el pase sanitario, pero hacemos hincapié en el cuidado personal, y de responsabilidad individual, uso del barbijo, alcohol en gel, no compartir el mate y apoyamos la campaña de vacunación, hasta ahora venimos con total normalidad”, explicó la Secretaria Académica.

Fueron dos años, dónde la casa de estudios realizó el dictado con plataformas virtuales y aplicarán un porcentaje a partir de este año, “estamos capitalizando estos dos años de lo que fue la pandemia, aplicamos lo que aprendimos en virtualidad, ahora vamos a posibilitar que nuestras carreras tengan un porcentaje de virtualidad”.

También tienen los talleres de extensión, en este aspecto, Ojeda reconoció que regresó con fuerza la normalidad a la Facultad, “hemos regresado con bastante fuerzas y se vienen un montón de talleres, en el sitio web tienen toda la información”.