Iguazú: municipales percibirán un aumento del 21% en dos tramos

martes 29 de marzo de 2022 | 16:14hs.

El anuncio oficial para confirmar el aumento de sueldo para los empleados municipales se realizó esta mañana y estuvo a cargo del secretario de Hacienda, Hugo Ferreyra. El aumento será en dos tramos, el primero de 11% con los haberes de marzo que serán depositados mañana (miércoles) y con los haberes de abril recibirán el 10% restante. No descartan un incremento en los adicionales a partir de mayo dependiendo de la recaudación.

Ferreyra explicó que en concordancia a lo dispuesto a por el gobierno provincial, la municipalidad analizó la situación y otorgará el mismo porcentaje simplemente que lo hará en dos veces debido a que deben organizarse administrativamente para cumplir con los tiempos y con los empleados que perciben sus haberes entre el 27 y 30 de cada mes. "La provincia acordó un aumento con los gremio mayoritarios ATE y UPCN del 21% al básico y en las asignaciones familiares, por lo que nosotros acorde a nuestras posibilidades vamos a otorgar el mismo aumento pero en dos pagos y dependiendo de la recaudación, no descartamos un incremento en los adicionales en mayo", detalló.

El funcionario mostró con ejemplos el aumento otorgado: "Un empleado municipal con categoría 12, que es la más baja, en febrero percibió de sueldo básico $15.731 y con la primera parte del aumento (en marzo) cobrará $19.237. Las asignaciones también subirán, en el caso de la Universal por Hijo el monto pasará de $2.600 a $2.900".

El aumento oficializado aún no fue informado a los gremios a nivel local pero sin embargo, para llevar tranquilidad al empleado, Ferreyra aclaró que en el mes de mayo se podría hablar de aumentos en los adicionales. "Sabemos que está por debajo del índice inflacionario y que no alcanza, pero es lo que nosotros podemos dar. No podemos comprometernos a dar más y después no poder pagar".

El aumento del 21% significa una erogación de $12 millones mensuales que se suman a los $63 millones que ya estaban destinados al pago de haberes a empleados. "Para nosotros es un sacrificio teniendo en cuenta que la ciudad está en recuperación pero el panorama nacional es complicado. Es lo que el municipio hoy puede dar al empleado ante la difícil situación económica", remató.