Empresas de transporte tratan de subsistir ante las subas y escasez de combustibles

martes 29 de marzo de 2022 | 12:30hs.

Los servicios del transporte de media y larga distancia ya trabajan a ritmo prepandemia pero ahora se enfrentan a otro inconveniente que son las subas y la escasez de combustible que día a día se agrava.

Juan Manuel Fouce, gerente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y se refirió a cómo están afrontando la actual situación con escasez de combustible.

“Hoy por hoy la empresa adquiere combustible en su mayoría, no a granel, es decir, que lo adquieren en cantidad. El problema es afrontar la compra de un tanque de combustible o de medio tanque de combustible, es muy difícil por la tarifa, que si bien aumentó es muy baja. Recordemos que todo el sistema de transporte urbano y suburbano están mediante subsidio nacional, pero no así el interurbano provincial que lo único que percibe es una ayuda de un fondo compensador de la provincia que es muy baja y además tiene una demora”, especificó.

Además detalló que el dinero es según la empresa y la cantidad de servicios que tenga, “hoy el combustible está en 150 pesos el litro y se espera que va a haber otra suba. La frecuencia de colectivos ha vuelto pero lo que no volvió es a recuperarse con la cantidad de pasaje y creo que ese pasaje que se perdió no se va a recuperar , no es rentable el servicio de transporte lo que es corta y media distancia”

“Hoy por hoy hay que atender que pese a la necesidad del servicio ya hay otras empresas que están en la traza y hay baja cantidad de pasajes, lo único que hace es repartir ese pequeño ingreso entre varias empresas haciendo una competencia innecesaria”, aclaró.

Fouce acentuó que la Caemtap se encuentra trabajando en la crisis que hay como en “en el precio del combustible, en la necesidad de de volver atendiendo al riesgo que implica este tipo de actividad, a la necesidad de mejorar la tarifa, tratar de que los pagos de los subsidios se hagan en tiempo, tratar de tener información de todo lo que es con respecto al boleto educativo, siempre tratando de no suspender el servicio”.

“Se trata de compensar gastos con los servicios más rentables pero si se reducen las frecuencias”, concluyó.