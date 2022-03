Los 580 productos que deberán retrotraer sus precios en Misiones sólo alcanza a tres comercios

martes 29 de marzo de 2022 | 10:43hs.

Los precios de 580 productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas se retrotraerán a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados de todo el país con la Secretaría de Comercio Interior.

El titular de Defensa del Consumidor y Director de Comercio de la provincia, Alejandro Garzón Maceda, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y aclaró cómo será su aplicación en la provincia.

“El tema de los precios en Misiones sigue quedando limitado a los tres comercios que hay en toda la provincia que sería el Hipermercado y los dos Chango Mass, ahí es donde las empresas deben retrotraer los precios según el acuerdo que han llegado que son 580 productos”, dijo.

Además explicó que no todos los 580 productos van a estar en estos comercios, “porque los 580 productos corresponden a todos los comercios involucrados en el acuerdo. Una vez que esté implementada la medida se aplicará el control en los comercios y en el caso de que no haya sido retraído y nosotros verifiquemos en los controles, se produce un acta y el acta se comunica a Nación y si el consumidor concurre y el precio no está retrotraído va a ser la denuncia y ahí Nación actuará porque nos ha delegado la facultad de inspección pero no de aplicar las sanciones”.

“Se hace un acta también de incumplimiento de oferta. La verdad que la inflación produce un hecho que es que no hay precio de referencia y el comercio ni el consumidor saben cuánto vale algo, entonces se rige por la ley de la oferta de la demanda”, destacó.

Garzón Maceda aconsejó que el consumidor lo que debe hacer es chequear precios y hasta que esto no se estabilice, hay que caminar.

“Nosotros tenemos todavía un espectro de consumo muy individual, no solamente de consumo, el consumo es igual para todos pero el problema es cuando la inflación ataca a la mayoría y solamente deja afuera a aquellos que no pueden actualizar sus ingresos sin tener en cuenta a los demás. Los precios en definitiva aumenta en una forma que no resulta ser justificada”, finalizó.