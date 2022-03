Abusos en hogares de Virasoro: abogado querellante dijo que la detención de Prystupczuk "debe ser efectiva"

sábado 26 de marzo de 2022 | 20:09hs.

Por pedido de David Nahuel Florez, hermano de Claudio (encontrado sin vida en el hogar María de Nazaret de Gobernador Virasoro); el abogado Eduardo Etchegaray presentó una querella criminal denunciando a la administradora Sonia Andrea Prystupczuk por homicidio culposo, por la muerte del adolescente.

"El pedido de detención se tiene que hacer efectivo, porque ya es demasiado. Yo no sé qué está esperando la justicia para ordenar la detención de Sonia", expresó el defensor.

En cuanto a la querella criminal presentada, Etchegaray indicó que "a raíz de todos estos acontecimientos que vienen saliendo a la luz me pidió que me presente en la causa y que averigüe, él quiere saber qué pasó con el hermano. A él no le cierra el tema de la muerte, hay muchos testimonios de chicos que se quisieron suicidar, de maltrato, de tortura, y por eso a él no le cierra el tema del suicidio. Se entiende también que Sonia es culpable por la muerte de Claudio, ya sea por acción u omisión, le cabe el delito de homicidio culposo de mínima. Por lo tanto volvemos a reiterar el pedido de detención".

"No olvidemos que hace un año había hecho una denuncia Leandra Alvez, por la que se había imputado a Prystupczuk por incumplimiento de funcionario público", agregó.

Según David, su hermano Claudio era "deportista, le gustaba el rugby, jugaba al fútbol, había pedido que le consiguieran una changa para ganarse su plata" para lo que ya tenía una entrevista de trabajo en los próximos días. Cuenta también que el joven "tenía novia, planes y proyectos", y por la noche hacían música juntos vía videollamadas. Otro dato no menor es que la última comunicación con su hermano fue el 21 de febrero por la tarde, ocasión en la que los encargados del hogar le sacaron el celular a Claudio, y el 22 el denunciante se entera de la muerte de su hermano.

Contó también que Claudio no quería hablar de lo que pasaba dentro del hogar, pero que él lo notaba "pichado" por los tratos que recibía.

Siguen los testimonios

En una declaración filmada, uno de los chicos también contó algunas de las cosas que vivió en el hogar María de Nazaret, y su mayor deseo: "que Sonia ya no esté al frente de ningún hogar".

"Josué me había contado que había un señor que agarraba una aguja y le pinchaba en el brazo. Siempre contaba. Y que una vez un señor le levantó del cuello a Claudio, Josué intentó defenderlo, agarró una escoba y le pegó al señor, y ahí empezó a hacer eso, de hincarle con las agujas. Una vez fueron los policías, nos levantaron a todos a la mañana, nos tiraron los colchones, todo, y me llevaron a mí porque yo era el más terrible, a Marcos, un chico que está viviendo conmigo ahora acá en Santo Tomé, y a Jorge, uno que vivía con nosotros, y nos pegaron a los tres. Nos sacaron desde adentro del hogar, y después nos dejaron un rato. Después fue la asistente social a buscarnos, porque Sonia (por Andrea Prystupczuk) nunca se movía por nosotros".

A la pregunta de qué pedirías a la justicia hoy, el joven contestó: "Que Sonia no sea más directora de los hogares de Virasoro porque allá pasaron mal mis hermanos y otros chicos".