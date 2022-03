Misiones pidió a YPF precios igualitarios y mayor abastecimiento en las naftas

martes 22 de marzo de 2022 | 6:05hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad se reunió ayer en Buenos Aires con el presidente de la petrolera estatal YPF, Pablo González, y le planteó las dificultades que se viven en Misiones, tanto por el aumento como en el faltante de combustible en las gasolineras.



Históricamente, el precio del combustible presenta diferencias en el país. Pero esas asimetrías se fueron agrandando en los últimos meses y por eso en la actualidad la nafta que se paga en Misiones es la más cara de toda la Argentina. El litro de nafta súper en las estaciones de servicio porteñas se paga 109 pesos y en Posadas 120. En tanto que la nafta premium en las cercanías del Obelisco cuesta 132 mientras que en la capital misionera se paga 145 pesos.



Pero además de pagar más caro, también pasa que el combustible que llega a Misiones no alcanza para satisfacer la demanda local. Por ese motivo en este verano se hicieron costumbre las postales de estaciones de servicio que cuelgan sus mangueras avisando que se quedaron sin combustible a mediados de mes.



“Los misioneros no pedimos un combustible más barato, lo que pedimos es que esté acorde a lo que se paga en todas las provincias, porque no es justo que tengamos que pagar más caro, cuando somos parte del país”, explicó a El Territorio el gobernador Oscar Herrera Ahuad al ser consultado sobre el planteo que realizó en las oficinas de YPF.



Además, comentó: “Estamos muy cerca de Semana Santa, cuando en Misiones se duplica la demanda de combustible porque nos visitan turistas de todo el país y no queremos que falte nafta ni para los misioneros ni para los turistas que vienen a visitarnos”.



Desde YPF tomaron nota del pedido del mandatario y se comprometieron a avanzar en un trabajo técnico entre ambas jurisdicciones para ver qué alternativas de solución se pueden ejecutar para solucionar los dos pedidos del gobierno misionero: que la nafta y el gasoil que se comercializan en Misiones no sean más caros que en otras provincias y que el cupo que recibe alcance para satisfacer la demanda.



Por qué falta combustible

Según información oficial a la que accedió El Territorio, en enero YPF envió a Misiones camiones cargados con un total de 45.292 litros de nafta y gasoil. El mismo mes del 2019, esos mismos camiones llevaron 33.631 litros del mismo tipo. Esa diferencia indica que aumentó un 35% el envío del combustible líquido. Pero en ese mismo periodo de tiempo la demanda de nafta y gasoil creció un 45% en la tierra colorada.



Como consecuencia de ese desfasaje entre la cantidad de combustible que se recibe y la que se solicita en las estaciones de servicio, se origina el cuadro de escasez cada vez más común en Misiones.



A esta situación objetiva de lo que entra y lo que sale de cada estación de servicio hay que sumarle la dinámica propia de la frontera con Brasil y Paraguay, ya que actualmente el litro de combustible resulta más económico en los surtidores misioneros que en los países vecinos, hasta 50% más barato.



Estos planteos fueron explicados ayer por Herrera Ahuad. Ahora resta esperar la respuesta de YPF.



Luego de esa reunión, el gobernador concurrió a la Casa Rosada donde se reunió con el ministro del Interiorm Eduardo ‘Wado’ de Pedro. “Con el ministro De Pedro repasamos la agenda de recursos para las emergencias ígneas, agropecuaria e hídrica que requieren los misioneros” señaló a este matutino.



A ese encuentro también asistieron el ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Wellbach y la secretaria de Provincias de Interior, Silvina Batakis.



Acuerdo por obras viales

Hay un paquete de obras que forman parte del constante reclamo de Herrera Ahuad a las autoridades nacionales en sus visitas a Buenos Aires. Ayer se dio luz verde a ese conjunto de obras que se comenzarán a realizar en mayo cuando se espera que estén concluidas las licitaciones para esas ejecuciones.



La luz verde se encendió ayer en una reunión que mantuvieron el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, con el gobernador y el titular de Vialidad de Misiones, Sebastián Macías, donde acordaron firmar a dentro de 15 días los convenios entre la Nación y la Provincia para asegurar el financiamiento de estas obras viales. Y en ese mismo acto se dará inicio al proceso licitatorio para que las obras comiencen a realizarse en el mes de mayo, según las estimaciones que se manejaron ayer en ese encuentro.



Se trata de la construcción del puente sobre el arroyo Pindayti de la ruta provincial 2 en Alba Posse, la construcción de la autovía en el tramo de la ruta 12 que une Loreto con San Ignacio, la repavimentación de la ruta provincial 17 que une Bernardo de Irigoyen con Eldorado, el soterramiento de la avenida Quaranta en el tramo del cruce entre la ruta 213 y la avenida San Martín en Posadas. En este caso el proyecto implica realizar un paso bajo nivel de la avenida Quaranta para evitar la intersección de ese nudo de tránsito tan conflictivo.



“Fue una reunión muy fructífera porque ya veníamos acordando estas obras viales que necesitamos los misioneros y ahora ya pusimos fechas para avanzar en su concreción lo antes posible”, comentó el gobernador tras la reunión con el funcionario nacional.

