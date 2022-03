Iguazú en alerta por faltantes de cara a la Semana Santa

martes 22 de marzo de 2022 | 6:04hs.

Puerto Iguazú prevé un aluvión de turistas para el fin de semana largo por Semana Santa, que se caracteriza por la llegada de muchos visitantes en sus vehículos particulares. Esta situación preocupa, ya que el destino tiene las miradas puestas en el éxito de la temporada para aguantar los meses de baja.



Ante esta situación la Cámara de Comercio de Iguazú elevó el viernes un pedido al gobernador Oscar Herrera Ahuad para que pueda disponer los medios necesarios para resolver la profunda falta de combustibles que atraviesa actualmente la comuna. Es un pedido desesperado ya que la reposición no llega a satisfacer la demanda actual y muchos vecinos vuelven a sus hogares sin lograr cargar los tanques, perjudicando así a diversas actividades económicas.



En los últimos meses, Iguazú ha padecido en reiteradas ocasiones el desabastecimiento que se ha profundizado en los últimos diez días por la llegada de más turistas y visitantes de países vecinos que recurren a abastecerse en territorio argentino por la suba en la gasolina en Brasil y en Paraguay.



La falta de combustible no sólo provoca largas filas y pérdida de tiempo a automovilistas locales y turistas nacionales, sino que también impacta negativamente sobre los comercios, restaurantes y hoteles que necesitan combustible para abastecer sus generadores de energía debido a los sucesivos cortes de energía que aquejan a Iguazú.



“Esta escasez de combustible, sin duda es la causa más relevante para la creación de los intercambios ilegales que se llevan a cabo fuera de las estaciones de servicios habilitadas, que además genera un importante problema en materia de seguridad”, alertaron desde la entidad.



Y agregaron: “Ante esta acuciante situación, solicitamos se incremente fuertemente el cupo impuesto por las petroleras en relación al suministro de combustible, para poder satisfacer la demanda que estamos atravesando hoy día”.



En el medio de esta situación, ayer la ciudad volvió a padecer el faltante de gasoil, a poco más de siete días de que cierre el mes.



Un panorama igual se repite en Bernardo de Irigoyen, donde los combustibles lideran las ventas.



De manera consecutiva, la firma estatal YPF se queda casi todos los días sin combustibles para el abastecimiento, pese al cupo que rige en las ventas para los extranjeros. En tanto, las otras tres estaciones de servicio registran un importante caudal de compra.



Si bien las estaciones de servicios no están vendiendo en bidones, los revendedores cargan el tanque de sus vehículos y traspasan a bidones, tambores u recipientes más grandes, para llevarlo a vender fraccionado al vecino país Brasil.

