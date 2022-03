Habilitan cuarta dosis para viajeros que tienen la Sputnik

viernes 18 de marzo de 2022 | 5:30hs.

El gobierno nacional informó ayer que quedó habilitada la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 para aquellos viajeros que tengan pensado ir a un país donde las dosis de origen ruso no están aprobadas, como Estados Unidos, por ejemplo.

Así, las personas deberán acreditar que tienen que viajar, por el motivo que sea, y podrán aplicarse una dosis del laboratorio Pfizer o de cualquier otro que haya en stock y tenga aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti confirmó que quienes tengan tres dosis de Sputnik, podrán recibir la cuarta aplicación de una vacuna aprobada por el resto de los países para poder viajar al exterior, “cumpliendo los intervalos mínimos y acreditando que tiene que viajar”.

Que la Sputnik V no haya sido aprobada por este organismo “genera complicación para viajar”, reconoció Vizzotti. Y aclaró que, a modo de solución alternativa, el Gobierno está “avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar por razones personales, humanitarias, familiares, laborales, de estudio, religiosas o recreativas. Esto no es un inconveniente sanitario. La vacuna tiene probada eficacia y seguridad, y la gente no tiene la culpa”, explicó.

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos y estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga. Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación para incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, indicó Vizzotti.

“Acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar”, agregó la funcionaria y aclaró que se resolvió esta medida ya que hubo personas que se vieron complicadas por “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”.

Hay stock

“Desde Argentina, como tenemos stock de vacunas, para que las reciban todos los que tienen que iniciar o completar el esquema y recibir el refuerzo estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS para que puedan viajar”, subrayó. Es decir que, quienes hayan recibido dos o tres dosis de Sputnik V, aunque no se encuentren dentro del grupo elegible para la cuarta dosis, podrán recibirla si justifican la necesidad de trasladarse al exterior, a algún destino que no acepte el inoculante desarrollado por el Instituto Gamaleya.

Detalló que la persona “se tiene que acercar, presentar evidencia de que tiene que viajar y tiene que firmar un consentimiento informado”, ya que “hay una situación extraordinaria que impide ejercer derechos como es viajar”.

Las personas que necesiten viajar podrán hacer el trámite “presentando el pasaje, ya sea por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosos o recreativas”, precisó.

“Tiene que cumplir con los intervalos mínimos, tener la edad para vacunarse y acreditar que tiene que viajar”, insistió, aunque admitió que no está recomendado recibir la cuarta dosis para quienes no se encuentran en el grupo específico para hacerlo. “No es una recomendación recibir una vacuna por las dudas ni demás”, dijo.

“Antes de empezar a dar los refuerzos nosotros definimos que hay un grupo de personas que requieren en su esquema primario tres dosis. Vos podés tener la vacuna de Cansino, que es una sola dosis; la de AstraZeneca, que tienen dos dosis, y un grupo de personas que requiere una dosis adicional que eran los mayores de 50 años con Sinopharm y las personas mayores de tres años inmunodeprimidas”.

De esta forma, quienes tienen la recomendación de recibir una cuarta dosis contra el Covid-19 son quienes tengan más de 50 años y hayan recibido dos o tres dosis del inoculante de origen chino Sinopharm, un desarrollo de virus inactivado, y las personas con enfermedades del sistema inmune, “si pasaron cuatro meses desde la tercera dosis”, explicó.

Consultas

En diálogo con El Territorio, Beatriz Franco de Batia Viajes y Turismo, señaló que “la gente consulta según destino qué vacunas aceptan y si por ejemplo tienen Sputnik V algunos se ponen una tercera o cuarta dosis de las aceptadas por la OMS para poder viajar”.

“Actualmente Estados Unidos es el que tiene más restricciones en cuanto a vacunas. En Europa y el Caribe depende del país. Y en Brasil, que ya es habitual, no hay problema” porque allí sí aceptan vacunas como la Sputnik V, pero recomendó siempre consultar con los agentes de viajes para no tener inconvenientes.

Otra agente de viajes sostuvo que las consultas para turismo hacia el exterior y los requisitos sanitarios son continuos, principalmente porque los países cambian las normativas de acuerdo a las novedades que se presentan en base a las novedades epidemiológicas.Y aclaró que Estados Unidos y los países europeos están entre los más requeridos siempre.