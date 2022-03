“Sabemos que papi salió de su casa y luego tomó el camino a Colonia Oasis”

jueves 17 de marzo de 2022 | 5:15hs.

“A mi papá le diría que lo quiero con todas mis fuerzas y cada nuevo día espero sea el día de tenerlo otra vez conmigo”. Con esa frase, Estela Schimpf resumió el deseo de esperanza y fe que tiene ella y toda su familia de poder volver a encontrar a su papá Aurelio (79), quien desde la noche del sábado 13 de marzo del año pasado está desaparecido en la localidad de Jardín América y cuyo paradero continúa siendo un verdadero misterio.

Si bien la Policía de Misiones desplegó innumerables rastrillajes por distintas zonas de colonia de Jardín América y localidades aledañas, jamás pudieron encontrar algún rastro certero que pudiera conducirlos al paradero del septuagenario.

A pocos días de cumplirse un año del inicio de la búsqueda, Estela volvió a comentar a este matutino algunos detalles de la investigación y las sensaciones que genera en ella las pocas novedades que tuvo el caso durante los últimos meses.

En torno a los últimos movimientos de Aurelio, comentó: “Sabemos que papi salió de su casa y luego tomó el camino hacía Colonia Oasis, por los datos aportados por testigos. Después de tres meses desaparecido se encontró otro testigo que lo vio pasar camino a Gisela, ese domingo 14 a las 6 de la mañana por lo que supongo que estaba débil, con hambre, sed, desorientado y se perdió en algún pinar o monte de la zona de Naranjito”.

También añadió que ese mismo domingo, a eso de las 3 de la mañana, vecinos lo vieron y hablaron con él. Estaba a unos 30 kilómetros de su casa.

“En el cruce de Polana, a la madrugada, todavía estaba oscuro pero vieron a una persona que se dirigía a Naranjito. Como estaba oscuro aún no pudieron precisar cómo era la persona o cómo estaba vestida. Luego a las 6 de la mañana de ese domingo lo vio una señora que vive en el barrio de viviendas cerca de la casa del intendente de Polana. Yo hablé con esa señora y ella me dijo que lo vio. Tenía ropa clara, me dijo y que se lo notaba desorientado”, recordó la entrevistada.

Indicó que en la actualidad cree que la Policía dejó de buscar a su familiar aunque remarcó que a raíz del paso del tiempo “ya no tengo muchas esperanzas de encontrarlo con vida porque pasó mucho tiempo y nadie aportó algún dato de haberlo visto”.

Por último pidió que cualquier persona que vea la imagen de Aurelio o sepa algún dato que pueda facilitar su ubicación se comunique con la dependencia policial más cercana.

“Mi papá tomaba varios medicamentos así que si alguien lo tiene seguramente él no se acuerda de nada ni de nadie por la falta de los mismos”, concluyó.

Búsqueda sin novedades

Ni bien tomaron conocimiento de la denuncia por desaparición de persona, efectivos de la Policía de Misiones rastrillaron en zonas descampadas de los barrios Arroyito, Juan Manuel de Rosas y caminos anexos a Colonia Oasis en busca de datos de Aurelio.

A su vez se desplegó el operativo en distintas comunas que forman parte de la Unidad Regional IX, como Hipólito Yrigoyen, Gobernador Roca y Santo Pipó, ocasión en que se colocaron papeles con la foto del hombre desaparecido.

De los distintos rastrillajes por la zona intervinieron integrantes de la Brigada de Canes, Bomberos Voluntarios de Jardín América y Oberá y efectivos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).