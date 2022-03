Abusos en un hogar de niños de Virasoro: "Pasé cosas que ningún chico debería pasar"

martes 15 de marzo de 2022 | 16:54hs.

En el día de ayer el fiscal de instrucción de Virasoro, Julio Cazarré, tomó la declaración de la niña S. en cámara Gesell, la víctima de 17 años, quien durante su estadía en el hogar Rincón de Luz habría sufrido de un abuso, sin recibir ayuda alguna por parte de las autoridades de la institución.

La niña S. denunció haber sido abusada por un hombre y que, tras haber pedido ayuda a la directora de la institución, Sonia Prystupczuk, recibió de ella un castigo de 15 días de encierro en tanto, según la directora, era culpa de la propia víctima lo que había sucedido. La niña S., además, denunció haber recibido maltratos y golpes por parte de Sonia, lo que la llevó a realizar tres intentos de suicidio, aun estando dentro del hogar.

Además también señaló a personas del entorno judicial y entes donde acudió y tampoco la ayudaron.

"Viví dos años en el hogar porque no podía estar en mi casa por muchos temas. Pasé cosas adentro, que ningún chico debería pasar, y que no está bien. A mí me abusaron adentro del hogar… hice la denuncia y nunca la tomaron. También recibí sanciones, me encerraban en la pieza, solo bajaba para comer. También Sonia me había pegado una vez, yo en ese momento no supe qué hacer, me escapé, fui a la casa de mi abuela y juntas hicimos la denuncia, la cual no me la tomaron, me hacían hablar, nunca figuró como exposición ni nada", expresó S.

Agregó: "Recibí maltratos de otras orientadoras, todavía me puedo acordar de una que me agarraba del cabello, me decía cosas, y adentro del hogar me quise suicidar tres veces, me cortaba, me quise ahorcar varias veces, porque viví situaciones que me estaban cansando que creo que a cualquier chico le debe cansar. Más creo que (fueron los intentos de suicidio) porque nadie me contenía, no recibí terapia psicológica, nadie nunca me hizo caso de lo que dije".

Cabe recordar que pesa sobre la directora de la institución, Sonia Andrea Prystupczuk, una denuncia por el delito de corrupción de menores y facilitación a la prostitución radicada en la fiscalía de Virasoro por el Dr. Eduardo Raúl Etchegaray, donde también se compromete a un empresario de la zona, acusado de abusar sexualmente a una menor alojada en dicho hogar. La ciudad correntina quiere pronta intervención nacional y provincial en los hogares de niños (dos en Gobernador Virasoro), y una mayor celeridad de la justicia para el esclarecimiento de las denuncias y la detención de los acusados.

Legisladores piden informes

Diputados y Senadores provinciales presentaron solicitudes de informe (sobre denuncias de abuso sexual, torturas y estado de las víctimas) y que se invite al ministro de Desarrollo Social Adán Gaya para que, en la Legislatura, explique las denuncias penales e institucionales que hace año pesan sobre el funcionamiento del Hogar de Niños Rincón de Luz de Gobernador Virasoro.

Los legisladores/as piden que los proyectos sean tratados en las sesiones de esta semana dada la gravedad de las denuncias por abusos sexuales, torturas, explotación laboral infantil, el estado de vulnerabilidad de víctimas y testigos; la falta de explicación oficial sobre la muerte de un menor dentro de la institución; sumado a la demanda de Justicia de los vecinos.

Ayer, lunes 14 de marzo, los diputados provinciales Miguel Arias, César Acevedo, María Belén Martino, María Mexiner, Marcos Otaño; los senadores provinciales José Aragón, Martín Barrionuevo, Víctor Giraud, Carolina Martínez Llano presentaron diversas iniciativas legislativas para solicitar Informes y requerir la presencia en el recinto del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Adán Gaya; para brinde explicaciones sobre la situación -institucional y penal- del Hogar de Niños Rincón de Luz de Gobernador Virasoro.

En la última semana en dicha institución -que depende del Ministro de Desarrollo Social provincial- se registraron denuncias por abuso sexual, torturas, vejaciones y explotación laboral infantil contra la administradora -por 11 años- del hogar Sonia Prystupcxuk.

Se conoció que desde abril de 2021 pesa sobre la administradora y empleados del hogar, una denuncia penal por violación y corrupción de menores; así como la falta de explicación oficial por la muerte de un menor dentro de la institución ocurrido hace 10 días.

"Ante el anoticiamiento de que la denunciada hizo un descargo antes de renunciar al cargo que ocupaba y también la noticia de la muerte de un menor en la sede la institución, es que se requiere la presencia del ministro Adán Gaya", expresa el proyecto de los legisladores provinciales correntinos.

Detención de la directora

El pasado viernes 11 de marzo de 2022 el abogado Eduardo Raúl Etchegaray Centeno pidió la inmediata detención de Sonia Andrea Prystupczuk, directora del hogar Rincón de Luz de Gobernador Virasoro (Corrientes) por el delito de "Corrupción de menores agravado por su condición de encargada de guarda y educación en concurso real por el delito de facilitación a la prostitución", como así también de un empresario, dueño del local Osadía Calzados, quien fuera acusado de abusar sexualmente de una menor alojada en dicha institución que era obligada a realizar trabajo doméstico en su domicilio.

La denuncia había sido realizada en abril 2021 por Leandra Alvez, una orientadora del hogar, quien en aquel momento manifestó haber presenciado actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas alojados en dicha institución.

Se le suma la reciente noticia del hallazgo sin vida de Claudio F. (14 años) dentro del hogar, en circunstancias que oficialmente no fueron explicadas.

A ello se le agregan testimonios de personas que, cuando eran menores, pasaron por la institución y narraron situaciones de hambre, abusos físicos, torturas y abusos sexuales de los que fueron víctimas y/o testigos. Además, el letrado Pablo Baqué presentó las denuncias por delitos de lesa humanidad en el fuero Federal.