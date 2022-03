En total, 28 pasos fronterizos con Brasil y Paraguay siguen cerrados

viernes 11 de marzo de 2022 | 6:00hs.

La mayoría de los pasos fronterizos con países limítrofes permanecen cerrados. Es lo que sucede en Misiones, que tiene 35 de estos pasos -figuran a nivel nacional 36, pero el de Puerto Meira con Iguazú dejó de estar operativo- en condiciones de habilitarse, la mayoría con Paraguay y en menor medida con Brasil. De ese total, sólo siete están habilitados hasta el momento. De esta manera, en cinco días -el próximo 16 de marzo- se cumplirán dos años desde que el Ejecutivo Nacional a través del Decreto 274/2020 estableciera la prohibición del ingreso al territorio nacional a raíz de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Covid-19.

Una de las medidas dispuestas fue el cierre de los pasos fronterizos que -como se indicó- la mayoría permanecen cerrados en distintos puntos del país. Es lo que además registra el Ministerio de Seguridad de la Nación, que deja asentado que estos pasos están cerrados por prohibición de ingreso al territorio nacional, citando el Decreto 274/2020.

Por ello, Misiones tiene 28 pasos fronterizos esperando ser abiertos. Por ahora, sólo están habilitados siete: Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, que fue reabierto como primer paso sanitario seguro; Posadas con Encarnación (el único habilitado con Paraguay), Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, Puerto Alba Posse y Porto Mauá y, más recientemente, San Antonio y Santo Antonio, Pepirí Guazú (municipio de San Pedro) y San Miguel.

También puerto San Javier y Porto Xavier se encuentra habilitado y a diario tanto argentinos como brasileños cruzan el río Uruguay por el puerto a realizar distintas actividades, ya sea turísticas o comerciales, aunque los comerciantes de San Javier indicaron que los ciudadanos brasileños que ingresan al país por ese puerto no compran en la localidad, sino que lo usan como ruta de paso.

A principios de febrero, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había solicitado por escrito al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la habilitación de nuevos corredores seguros terrestres para evitar el cruce ilegal de personas. Puntualmente, el mandatario provincial, pidió la reapertura de los pasos fronterizos terrestres en Andresito, Eldorado, Puerto Rico y Panambí.

Hasta ahora no hubo respuesta de la Nación, por lo que a la fecha hay 28 pasos fronterizos aún cerrados u operan de forma irregular. De ese total, con Paraguay hay 18 pasos cerrados y con Brasil 10 en total.



En Andresito

Esta semana, la Cámara de Producción, Industria, Comercio y Servicios Afines de Comandante Andresito, presidida por Fernando Azula, solicitó a las autoridades provinciales la apertura del puente internacional que une esa localidad con Capanema (Brasil). “En el caso del puente, no sólo significa intercambio comercial, también hay lazos de amistad, intercambios culturales e integración en el sentido más amplio”.

Tampoco están abiertos los pasos fronterizos, de Wanda y Esperanza. Al respecto, el intendente de Libertad afirmó no tener noticias del tema.



Eldorado y Montecarlo

El pase internacional a través del río Paraná entre Eldorado y Puerto Mayor Julio Otaño (Paraguay) por medio de lancha de pasajeros continúa cerrado. Si bien extraoficialmente había trascendido a través de algunos medios sobre un pedido de apertura del paso conjuntamente con otros de localidades ubicadas sobre el río Paraná, oficialmente no se dio a conocer ninguna petición del municipio, del Concejo Deliberante ni sector alguno de la comunidad respecto a dicho tema.

Si bien existe la prohibición formal del ingreso a Argentina desde Paraguay en Eldorado, es conocido por todos que el tránsito fronterizo ilegal es cosa de todos los días, a través de pasos clandestinos que además de ser utilizados para el contrabando de mercadería sirven para el ingreso de personas.

En Montecarlo, el paso fronterizo es hacia la ciudad paraguaya de Ape Aime y el traslado es con lancha, servicio que sigue suspendido desde el inicio de la pandemia.

La propietaria del servicio de lanchas, Sonia Benítez, realizó consultas ante varios organismos de gobierno para saber cuándo retomar su tarea y hasta la fecha no obtuvo respuestas. Este servicio es uno de sus ingresos económicos y a pesar de no estar trabajando durante el tiempo que está parado, debe seguir pagando impuestos además del mantenimiento de las lanchas que están en el puerto. Tampoco le permitieron hacer servicio turístico en la zona para poder tener un ingreso hasta la apertura del puerto.



Puerto Rico, Santa Ana y Candelaria

En el caso de Puerto Rico, el intendente Carlos Gustavo Koth presentó un pedido de apertura del puerto que conecta con Puerto Triunfo, donde brindan servicio de lancha y balsa, en noviembre de 2021 y a la fecha no hay respuestas.

Uno de los reclamos principales es que si bien no están habilitadas las fronteras con Paraguay, igualmente todos los días hay pasos clandestinos para comprar mercaderías, cobrar planes, entre otros trámites.

Tanto el puerto de Candelaria y Santa Ana, tampoco no se han rehabilitado desde el cierre total por la pandemia.

La situación de los diferentes pasos en Puerto Iguazú

Además del paso de frontera del Puente Tancredo Neves, la Ciudad de las Cataratas cuenta con otros dos pasos: uno que une Iguazú con Puerto Meira Brasil, que no registra movimiento desde la habilitación del puente. Tal es así que el puerto brasileño no cuenta con control migratorio.

El paso de frontera que une Iguazú con Puerto Tres Fronteras se encuentra cerrado por disposición nacional, Decreto 274/2020 y sus modificatorios, este paso funciona a través de una balsa. El pedido de apertura fue elevado por el gobierno provincial a pedido del cónsul de Paraguay en Iguazú, Magno Álvarez, en enero, pero aún no hay novedades al respecto.

En tanto, el paso fronterizo con Foz de Iguazú está habilitado desde el 27 de septiembre del 2021. Desde entonces ha pasado por varias etapas hasta llegar a normalización del movimiento, que se dio en forma progresiva. En diciembre se registraron días pico con más de 12 mil tránsitos diarios.

Luego, en enero, esa cantidad se redujo a un promedio de 7.000 personas por día debido al aumento de casos de Covid-19. Con la baja de casos aumentó la cantidad de personas.

Actualmente, se registran largas filas con demoras que pueden llegar hasta tres horas en que se busca transponer la frontera. El puesto de salud para salir del país ya no controla el pase sanitario para transponer la frontera, lo mismo ocurre al ingreso si se trata de tráfico vecinal fronterizo.

En el caso de turistas extranjeros que ingresan al país por más de 24 horas, deben ingresar al sector de control sanitario donde deben presentar la documentación que exige la normativa vigente del Ministerio de Salud de la Nación.

Una medida que se extiende a todo el país

El citado decreto dispuso, entre otras medidas, prohibir el ingreso de personas extranjeras no residentes en el país a través de cualquier aeropuerto, puerto, paso internacional o centro de frontera, por el término de 15 días corridos; la normativa en forma posterior se fue extendiendo hasta llegar a dos años y la mayoría de las fronteras del país hasta ahora permanecen cerradas. Efectivamente el plazo previsto se dejaba aclarado que podría ser ampliado o abreviado por el Ministerio del Interior, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, conforme a la evolución de la situación epidemiológica. La Dirección Nacional de Migraciones, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio del Interior, podrá establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad.