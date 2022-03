Caso comerciante baleada en Oberá: atraparon a uno de los presuntos motochorros

miércoles 09 de marzo de 2022 | 21:20hs.

Un joven de 28 años fue detenido este miércoles en un allanamiento en barrio Caballeriza de la ciudad de Oberá en investigación por el hecho en el que una comerciante fue baleada el pasado 2 de marzo.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, luego de varias tareas investigativas y con ayuda de materiales fílmicos obtenidos en la zona, se logró identificar a los presuntos autores del violento intento de robo; en el que unos individuos le solicitaron a la comerciante el dinero de la caja y le dispararon con un arma de fuego dejándola gravemente herida.

Con la orden del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, se realizaron dos allanamientos en la víspera. El primero fue en el barrio Caballeriza, donde detuvieron a uno de los sindicados; además incautaron ropas que habrían utilizado el día del atraco, dos teléfonos celulares, y un proyectil de calibre 32, similar al incautado en el lugar del hecho.

El segundo allanamiento fue en el barrio Sisten Vick, donde secuestraron una motocicleta Gilera de 110cc., coincidente con la utilizada para darse a la fuga en la noche del hecho.

Finalmente, el detenido fue alojado en la dependencia policial, como así también los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Además, continúan con los operativos para dar con el segundo sindicado.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones de la Unidad Regional II, con colaboración de la División Comando Radioeléctrico, División Infantería de Acaraguá, División Drogas Peligrosas y la Dirección Investigaciones Complejas.

La víctima, identificada como Gladis Beatriz Gómez (39) por estas horas se encuentra en el Samic de Oberá, siendo intervenida quirúrgicamente y su diagnóstico es reservado.

“Papá, me dieron un tiro”

El violento asalto generó gran conmoción en el barrio, una zona residencial ubicada a pocas cuadras del centro de la ciudad y que en los últimos años se convirtió en epicentro del desarrollo de varios edificios de departamentos.

Si bien la inseguridad va en aumento, con hechos que se registran casi a diario, en este caso llamó la atención la violencia desatada por los malvivientes.

Tampoco es un dato menor que la propia víctima mencionó que no se resistió y que le dispararon cuando se disponía a entregar el dinero que tenía. En tal sentido, un vocero policial no descartó que al delincuente se le haya “escapado” el tiro, lo que no atenúa su responsabilidad y hasta parece poco probable, ya que en la escena hallaron un segundo plomo, es decir que disparó dos veces.

“Por el estruendo se notó que fue un calibre grande. Yo estoy a media cuadra y se escuchó fuertísimo. Salí a ver y un muchacho que pasaba me dijo que le asaltaron a Gladis, fui a ver y todavía estaba consciente, hablaba y explicó que fueron dos desconocidos en moto. Dijo que nunca antes los había visto, que le pidieron la plata y cuando se dio vuelta para darle le dispararon”, precisó un vecino.

Incluso, mencionó que la víctima tuvo la lucidez que llamar a su padre, que reside en Campo Ramón, para contarle lo sucedido.

“Cuando llegué estaba hablando con el papá. Todavía le dijo: “papá, me dieron un tiro”. La verdad que es una tragedia. Es una chica muy buena que trabajaba todo el día y apenas le alcanzaba para pagar el alquiler. Es terrible”, agregó.

Por su parte, otra vecina mencionó que “después del asalto la chica salió del negocio y pidió auxilio, a pesar que perdía mucha sangre. No sé de dónde sacó la fuerza. Muchos escuchamos el disparo y salimos a ver. Ella llegó a contar que los chorros andaban en moto y ni se sacaron los cascos”.

En tanto, corroboró la versión de otros testigos: “Lo que sabemos es que ella no se resistió al robo y les iba a dar la plata, pero igual le dispararon. Eso no se entiende”.