Palito Ortega hace vibrar a la costanera de Posadas con todos sus éxitos

sábado 05 de marzo de 2022 | 22:10hs.

Cerca de las 22, en un impecable traje blanco, Ramón "Palito" Ortega salió al escenario de la costanera de Posadas para hacer estallar los aplausos y las gargantas al ritmo de "un muchacho como yo". Antes de que Palito saliera al escenario, hubo shows de artistas locales y un homenaje a los bomberos misioneros.

Ese fue el éxito que eligió Palito para abrir el show gratuito que está dando en el playón de la cascada de la Costanera de Posadas, y que forma parte de su gira despedida de los escenarios.

Antes de la salida de Palito, salieron al escenario artistas locales como Retromania, que con temas de Los Iracundos, como base principal, Rudy morel, benjamín silva (guitarra y bajo) y "El Zurdo" (priemra voz) fueron los encargados de abrir la noche que continuó con la joven obereña Pilar Paredes, quien con sólo 16 años ya ha ganado diferentes concursos provinciales y a nivel nacional. Pilar fue ganadora de la edición 2019 de los Juegos Evita y también del Movil Fest. Fue finalista de los pre Cosquín y Baradero 2022 y actualmente se encuentra concursando las finales del concurso de Talentos Federales.

Y luego con el músico popular Aldo Salgado, con más de 40 años viendo en Misiones, acredita haber sido parte de grupos como Osiris y los míticos New Dollars. Siempre en la movida retro, Salgado moviliza las mañanas de los sábados en FM Metrópolis 104.3 y hace cuatro años fue distinguido por el Concejo Deliberante debido a su amplia trayectoria en la música popular.

Tras esto, se realizó un homenaje a los bomberos de Misiones que semanas atrás combatieron durante semanas los incendios forestales que afectaron a la región. Aplausos y ovaciones fueron la premiación del público para los bomberos que llegaron hasta la costanera de Posadas con las autobombas haciendo sonar las sirenas.

La palabra de Palito en la previa

A pocas horas de subirse al escenario de la cascada de la costanera de la capital provincial -a las 20 con entrada gratis-, el cantautor de "La Felicidad" brindó una conferencia de prensa en el hotel Urbano, donde habló del reencuentro con su público misionero, su carrera y sus afectos. También aprovechó para dedicarle unas palabras al maestro Ramón Ayala, a pocos días de su cumpleaños.

"En los 60, cuando empecé a cantar, Misiones fue una de las primeras provincias que visité. Eran presentaciones multitudinarias. El público misionero me acompañó desde el comienzo y este último abrazo es de profunda gratitud por el tiempo compartido. Será un último gran abrazo a través de mis canciones", manifestó Palito al recordar los primeros pasos de su carrera, donde la tierra colorada ha formado parte importante de su historia.

"Esta gira de despedida va a durar aproximadamente un año. Confieso que tengo muchas ganas de volver a Misiones", remarcó.

Respecto a su trayectoria, atribuye sus éxitos a la perseverancia y a la actitud positiva frente a la vida. "Cuando mis canciones empezaron a ser populares me dieron posibilidad de llegar a todo el mundo. En Europa era "el autor de la felicidad". Me convocaron a hacer películas y no me imaginé que iban a ser carreras paralelas. Me llevaron a protagonizar junto a grandes artistas. La gente siempre me identificó por las películas que hice, para las que tuve la posibilidad de componer también su música. No se puede desaprovechar el tiempo. Lo que pasó, pasó. Lo que viene es una nueva oportunidad. La vida es eso, un permanente desafío".

Finalmente aprovechó el espacio para dedicarle unas palabras al Mensú, quien el 10 de marzo cumplirá 95 años. "Ramón Ayala es una institución para la música argentina. Tiene una gran trayectoria y es muy respetado en todo el mundo. A Ramón, no solo hay que agradecerle, sino que tendría que ser un referente para la gente joven. Es un gran ejemplo de sacrificio. Un artista puede llegar al éxito hasta por casualidad, pero no trasciende por casualidad", concluyó.