Santo Tomé: Suaid proyectó una sala velatoria municipal

miércoles 02 de marzo de 2022 | 14:42hs.

Así lo dijo durante su discurso de inauguración de sesiones ordinarias 2022 del Honorable Concejo Deliberante de Santo Tomé. Y aunque no dio detalles de cómo o dónde será la sala, fue bien recibida por la comunidad.

En gran parte de su alocución hizo referencia a la crisis ígnea, y cómo será el esquema de trabajo en base a la dura experiencia. No obstante pidió unidad para alcanzar las metas trazadas al inicio de gestión. Habló también de que se viene un tiempo de “reconstrucción”, que requerirá doblegar algunas funciones para enfocarse en otras.

En lo que hace al empleado municipal, se limitó a dar las gracias por la labor desempeñada durante la emergencia ígnea. No hubo anuncios de incrementos salariales para los mismos durante su alocución.

DISCURSO COMPLETO:

Vengo en cumplimiento de mi obligación formal a brindar el informe sobre la situación del municipio de Santo Tomé, en ocasión de la apertura del año legislativo del Honorable Concejo Deliberante, como así también a presentar la declaración jurada de mis bienes de conformidad a los lineamientos establecidos en nuestra Carta Orgánica Municipal.

En primer lugar, quiero decirles que Santo Tomé, ha sito tocado por la vara de la adversidad, por la calamidad, por la catástrofe ambiental, pero que no hemos sido derrotados.

SANTO TOME, ESTA DE PIE. Con las esperanzas y los proyectos intactos.

Santo Tomé saldrá fortalecido, gracias a la cantidad de brazos que estaban unidos por un proyecto nuevo, y a los que se agregaron en la lucha contra la pandemia, la sequía y los incendios.

Quiero arrancar contándoles sobre una situación que he vivido y que me conmovió hasta lo más profundo del alma.

Desde el primer día de nuestra gestión el 10 de diciembre de 2021, estuvimos enfrentando diversas circunstancias difíciles.

A la crisis sanitaria relacionada al coronavirus y esa nueva virulenta tercera ola que nos tuvo en vilo, a los efectos de la sequía, con los pozos que se iban secando, con las carencias materiales de no disponer de camiones en condiciones y en cantidad suficiente, que nos ayudaran a enfrentar un problema grave y grande.

La falta de agua, elemento esencial para la vida se volvió desesperante, los animales padecieron, las plantas sufrieron y los seres humanos obviamente también. Un día era una bomba, otro día un pozo que se secaba, los pedidos de asistencia se iban multiplicando y la capacidad de respuesta era muy limitada.

Recurrimos a soluciones de emergencia, con la contratación de camiones donde montamos tanques cisternas, coordinamos y contamos con la ayuda inestimable del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, ese al que todos los ciudadanos de esta zona del país, le decimos GRACIAS. Sin Uds. esta lucha no hubiera sido posible. Sin temor a equivocarme les digo que son nuestros héroes, como lo fueron también el personal de salud, de seguridad y cada uno de los santotomeños que voluntariamente colaboraron en la catástrofe que vivimos.

La situación que nos marcó y nos conmovió fue el incendio en el Paraje Galarza, habíamos enviado ayuda unos días antes, quienes nos alertaron que todo podría ponerse más crítico, por lo que rápidamente armamos un esquema de defensa civil.

Llegamos y a los pocos minutos, el fuego avanzaba a una velocidad enorme y en una dimensión imparable, tal como lo mostraban las cámaras de televisión en vivo a todo el país.

Logramos salvar mucho más de lo que se perdió, ya que los daños materiales que a algunos les quemó íntegramente su vivienda, no llegó hasta al extremo de tener que lamentar víctimas humanas.

Ese evento que no lo cuento como una anécdota, nos permitió a todo nuestro equipo, que no estábamos familiarizados con los incendios en los campos, tomar una real dimensión y las características que implicaba. Todo se extendía muy rápidamente y la rotación súbita de los vientos cambiaba de dirección, fue así que dos veces nos rodeó el fuego teniendo como único lugar seguro permanecer en el medio de la ruta.

Ante el impacto de esa realidad, decidimos rápidamente comunicarnos con el Gobernador de la provincia y decirle que la situación era realmente grave y que tendía a volverse totalmente inmanejable. Fue así que acordamos una estrategia coordinada de acciones y tareas de forma permanente.

La estrategia fue simple y hoy podemos decir que muy efectiva en resultados. Como parte de ella convocamos a todos los funcionarios como a instituciones públicas y privadas, incluso a las personas de forma individual para que se sumaran con su ayuda o nos permitieran el contacto con quienes pudieran cooperar en la emergencia.

Llamamos a todos y organizamos la comunicación para informar y sensibilizar sobre lo que estaba ocurriendo, compartiendo imágenes e información a todos los medios provinciales y nacionales, cuidando por otro lado que eso generara una respuesta positiva pero que, al mismo tiempo, no atemorizara a nuestra población.

Esa coordinación con el Gobernador y nuestro decidido accionar lograron inmejorables resultados y una reacción muy rápida de bomberos y brigadistas de nuestra localidad como de distintas provincias incluida Buenos Aires, cuyo aporte y disponibilidad material fue muy importante. También tuvimos contribuciones de otras provincias como, Córdoba, Santiago Del Estero, San Juan, Misiones, Jujuy entre otras. Un párrafo aparte, por su valor simbólico fue el de los hombres y materiales que aportaron el grupo de Bolivia y el de los Hermanos brasileños.

No quiero hacer nombres porque son tantos los que acudieron al primer llamado que si me olvido de alguno sería una enorme injusticia. Incluso debo decir que muchos llamaron antes y se pusieron a disposición ajustándose en la modalidad que le solicitamos.

Pero debo decirlo para que no quede en el anonimato que Santo Tomé tiene un gran amigo en el Prefeito de Sao Borja, Sr. Eduardo Bonotto, y por su intermedio con esa ciudad hermana y sus ciudadanos a los que estaremos eternamente agradecidos.

Como los sucesos se produjeron en cuestión de horas, y las respuestas se multiplicaron en forma casi instantánea, el reto consistió en organizar la logística de ir recibiendo a los contingentes y sumarlos al trabajo que estaban realizando en forma excelente nuestros Bomberos Voluntarios de Santo Tomé.

Nuestra estimación inicial era contar entre 50 y 100 bomberos y brigadistas, más el equipo de respuestas rápida de Brasil, que era lo que por la inmediatez presuponíamos iban a estar más disponibles, pero con la colaboración de otras provincias y países logramos contar con más de 500 brigadistas.

Debemos agradecer también a la empresa MERCOVIA y a su gerente José Luis Vazzoler, como así también autoridades de Aduana que facilitaron las gestiones para el ingreso del personal y material del Brasil.

La capacidad de alojarlos fue rápidamente superada, por lo que habilitamos el ex Hotel de Turismo y solicitamos a instituciones deportivas, religiosas, educativas y los particulares que pudieran alojar a los visitantes que nos venían a dar una mano. A todos ellos muchísimas gracias, su solidaridad fue fundamental.

Pero me quiero detener un poco, para explicar la actuación de las fuerzas de apoyo que vinieron a ayudar y que generó alguna polémica, yo entiendo y me pongo en el lugar del que perdió algo, mucho o todo lo que producía o tenía… y pido disculpas y perdón sincero si no hicimos más, pero todos los que lucharon sin distinciones, pusieron todo y tenemos que, por esa razón, por ese esfuerzo, estar eternamente agradecidos. Para el que perdió, para esa familia, no hay consuelo y obviamente lo que se hizo no fue suficiente.

Pero hay que dejar en claro también, que vivimos una catástrofe ambiental, un evento de dimensiones desconocidas que confluyeron simultáneamente con otras causas que habrá que analizar para poder tomar decisiones con vista a que en un futuro no volvamos a vivir una calamidad semejante.

La ayuda de todos fue inestimable, ya que en el momento más difícil y cuando el evento por su complejidad y extensión supera todo lo conocido; la mano en el hombro, la palmada en la espalda, que te acerquen una botella de agua fresca adquieren un valor difícil de describir con palabras.

Esas imágenes de animales arrimándose a los humanos para recibir un poco de ayuda o de agua, nos pueden dar una idea de lo que nos ocurre a los humanos en esos momentos. Solo angustia, la boca seca y el nudo en la garganta.

Organizamos la logística, prestando una ayuda en forma permanente contando con la estrecha colaboración de Concejales de todos los sectores políticos, sin distinción de banderías, dando una muestra de una madurez digna del momento que estábamos atravesando. Muchas gracias a todos.

La política podríamos decir para englobar a todos, funcionarios y representantes en las distintas instituciones, pero que son de Santo Tomé, también estuvieron en una actitud de abierta y de activa colaboración. ¡A todos ellos también muchas gracias!

A las instituciones armadas y de seguridad, a la Policía de Corrientes, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, al Equipo de Seguridad Vial, Veterinarios, voluntariado, Instituciones religiosas, instituciones deportivas e intermedias a todos muchísimas gracias.

Permítanme hacer una mención especial al equipo de empleados municipales que colaboraron denodadamente sin atenerse a horarios solucionando los problemas que iban surgiendo en la logística y en la primera línea del combate del fuego.

Quiero resaltar algo que se observaba a simple vista, se actuó con una solidaridad y un desprendimiento pocas veces visto, desaparecieron las jerarquías funcionales, se interactuaba según el sentido común y apelando al pragmatismo más elemental para resolver cada problema.

Claro que hubo criterios de actuación y prioridades como en toda catástrofe se atacaba el problema más agudo y especialmente el que tuviera comprometida la vida de las personas.

Nada será igual en Santo Tomé, ya que se viene un tiempo de “reconstrucción” y eso requerirá que el Municipio desarrolle nuevas funciones, replantee sus proyectos originales, no para dejarlos de lado, sino para darle prioridad a aquello que se ha convertido en vital en estas especiales circunstancias.

Si observamos nuestra Carta Orgánica veremos que las funciones son de enfoque estrictamente local y muy secundariamente rosan las temáticas zonales o generales. Pero la pandemia, la sequía y los incendios nos han demostrado que esta visión es parcial y desactualizada.

El fuego no respetó jurisdicción, ni competencia, arrasó, destruyó y nos dejó pobres y lastimados. Algunas secuelas están a la vista y otras irán emergiendo con el paso del tiempo.

La reacción del pueblo de Santo Tomé, del vecino de a pie fue conmovedora y es lo que nos dio la fuerza para estar de despiertos una semana con muy pocas horas de sueño.

Por esas nuevas problemáticas que generan nuevas funciones es que empezamos disponiendo la Creación de un Registro de Damnificados, para contar con un relevamiento cierto con toda la documentación necesaria para poder ayudar en el menor tiempo posible. Pero dicha información también nos permitirá entrar en la gestión de las problemáticas generales de tratamiento y prevención de incendio, la formación y mantenimiento de fuerzas de despliegue rápido y alertas tempranas. También estamos trabajando en la respuesta social, y la distribución de la ayuda que nos enviaran de distintos lugares, personas de la comunidad a título individual y también las instituciones de la sociedad civil.

Quiero resaltar que en esos días llegaba gente con sus autos particulares con un puñado de cosas fundamentales, hasta tuvimos un joven de la provincia de Entre Ríos que vino haciendo dedo y estuvo varios días colaborando. A toda una vez más muchísimas gracias.

Resulta claro que nadie se imagina ni desea empezar su gestión en la Municipalidad y que la mano de la tragedia te acaricie el rostro, por lo que todo lo que pensábamos hacer y reafirmamos que lo haremos, va a tener como telón de fondo la catástrofe ambiental que nos golpeó con toda su fuerza.

Nosotros no venimos a revolver el pasado, no nos interesa atribuir culpas ni señalar responsabilidades. Una cualidad que tiene el pasado es que es irreversible, ya no se lo puede modificar. Claro que lo importante es aprender de los errores cometidos y por eso tomamos nota de lo ocurrido, pero ya no para ensañarnos con esa historia, sino para no repetir los errores y siempre mirando el futuro con el optimismo que nos invade. Mi equipo y yo trabajamos con el presente para diseñar y modelar el Futuro.

Todas las acciones que emprendemos tienen este sentido, por lo que les convoco a todos a mirar nuestra realidad a partir de este principio. Para lograr solucionar problemas en el futuro tenemos que hacernos cargos del presente.

En ese marco hemos enviado al Honorable Concejo Deliberante el proyecto para tomar rápidamente un Crédito del Banco Nación Argentina, por un monto de $ 50.000.000 millones de pesos que nos permitan contar con unidades nuevas de dos problemas que tenemos hoy y que si no lo resolvemos tenderán a agravarse.

Gastamos muchísimos recursos en estos días para reparar unidades que están al límite que podrían destinarse al pago del crédito y la solución de contar con unidades nuevas. Que falta nos hicieron esos camiones regadores, que solicitamos su compra.

Quiero hacer mención a la decisión de realizar un relevamiento del material automotor y de herramientas que tiene la Municipalidad y que se hallan fuera de servicio y que lo exhibimos en la plaza San Martin. Fue una tarea para hacernos cargo del presente, nunca se habló de nadie ni me escucharon alguna palabra que sonara a atribución de responsabilidades o culpas. Si alguien se sintió aludido o sintió dolor por ello, desde ya pido sinceras disculpas, no fue la intención molestar a nadie.

Pero más allá de los sentidos de las acciones, el problema subsiste y tenemos que resolverlo entre todos, hay que renovar unidades del parque automotor, y dar de baja a lo que ya no se utiliza.

Tenemos el problema de una Administración Pública Municipal regida por la cultura del caso por caso, de la excepción y del caso especial. Tenemos que avanzar a sistemas más transparentes donde el vecino vea en forma concreta a donde se aplica el pago de sus tributos. Tenemos que universalizar el pago de las tasas para poder acceder a las obras y servicios que son necesarios. En este sentido ampliamos el sistema digital y ya le incorporamos módulos nuevos para que los vecinos contribuyentes puedan acceder a esos detalles y realizar el pago desde sus dispositivos. Vamos a seguir ampliando el sistema agregando y desarrollando el sistema de Reclamos por el sistema digital, que nos permitirá una gestión más eficiente de los problemas planteados por los vecinos. Muchas veces el papel, la nota, muere en algún cajón. El reclamo digital será ingresado directamente por el usuario reclamante, y lo podrán ver y procesar toda la rama de la gestión hasta su solución.

La Administración Publica Municipal tiene un número excesivo de empleados contratados en forma irregular, cuya solución implica decisiones económicas y financieras complejas las que deben ser tomadas cuanto antes. Para paliar en parte este presente hemos decidido concentrar los lugares de pagos, con el objetivo final de regularizar esta situación y bancarizarlos. Además, estamos procesando un censo para conocer en profundidad la realidad que afecta a mucha gente.

La Administración Publica Municipal debe convertirse en una herramienta eficaz proveedora de Servicios y realización de obras públicas, vamos a trabajar en esa dirección.

Dentro de las nuevas funciones municipales hemos contratado un servicio para el relevamiento de todos los predios rurales afectados por los incendios, con el objeto de contribuir a la gestión de la reparación de los daños. Esta información va estar a disposición de todos los afectados.

En este breve tiempo de gestión, también hemos comenzado con la obra pública pavimentando la calle Patricio Bertrán entre Juan Savall y Juan Belázquez, esta obra también nos está permitiendo comenzar con el boulevard sobre calle Juan Savall frente del Cementerio.

Vamos a recuperar con una serie de obras complementarias un espacio público que se encuentra en el centro de nuestra ciudad y lo vamos a integrar totalmente a todos los barrios de la ciudad. Se hará iluminación y se proyectará una sala velatoria municipal para las familias que no cuenten con seguro de cobertura social privado.

Próximamente estaremos elevando al Concejo Deliberante la propuesta de nombre de dicho boulevard.

Continuaremos con los cordones cunetas y posterior pavimentación por calle Ángel S. Blanco desde calle Pueyrredón hasta Gervasio Artigas. Y posteriormente desde Artigas ingresaremos por calle María Elena hasta el fondo.

Actualmente estamos empezando con el Plan de Iluminación de calles por el cual ya colocamos 200 doscientas luminarias LED previendo un desarrollo progresivo, para llegar a las 1000 mil luminarias LED hacia fin de año.

Empezamos con la Remodelación de la Terminal de Ómnibus y del Edificio Municipal, con recuperación de baños, remodelación de espacios, cambio de pisos, conexiones eléctricas, techos y pintura, tanto en el exterior como el interior. Mejorar los ambientes de trabajo es nuestra prioridad.

Estamos acondicionando el Salón de Actos Municipal que estaba cerrado y con obras inconclusas, para ponerlo en funcionamiento y habilitarlo con nuevas oficinas, buscando una gestión más eficiente y cómoda para el vecino.

En el Cementerio además de las obras que se están realizando sobre el frente, vamos a trabajar en la parquización del interior y una jerarquización de la entrada posterior. Lo que va a permitir una mejora para todo el barrio que se encuentra sobre ese frente.

Vamos a poner en marcha nuestra propuesta de los CORREDORES SEGUROS, con nueva iluminación y la colocación de cámaras para seguridad de los vecinos, que beneficiará a los distintos barrios.

Continuaremos con las obras ya iniciadas en el Complejo Polideportivo Municipal, playones deportivos y baños.

Hemos colocado cámaras de seguridad en el edificio Municipal, en los CIC, en los galpones municipales y continuaremos con la Terminal de ómnibus para dotar de mayor seguridad a los bienes de todos los SantoTomeños.

Vamos a realizar en este año el cerramiento perimetral del CIC en el barrio centenario y poner en condiciones el playón deportivo de ese lugar tan emblemático.

Adquirimos con fondos municipales dos camionetas usadas para mejorar servicio de alumbrado público y el de vialidad urbana que esta pronto a empezar un plan de bacheo integral de la ciudad.

También se invirtió en la compra de 20 computadoras para reemplazar a las existentes que se encontraban obsoletas y mejorar el trabajo del personal permitiendo una mejora en el servicio al vecino.

Pusimos en funcionamiento el Centro de Monitoreo Municipal que estaba fuera de funcionamiento, ya que carecía del sistema de grabación.

En la Casa del Bicentenario estamos realizando la remodelación y puesta en funcionamiento del segundo piso del edificio que se halla sin terminar. También se realizaron la remodelación y terminación de baños y obras que estaban inconclusas.

También se invirtió en la adquisición de veinte 20 Aires acondicionados Split que se instalaron en el edificio municipal, CIC, oficinas del Galpón Municipal, oficina de obras públicas, Oficina de bromatología y Oficinas del Centro De Día.

Se está trabajando en la Creación de la Escuela de Arte Municipal, con la formación de profesionales por etapas.

Este año festejaremos el aniversario de los 390 años de la Fundación de Santo Tomé, con la organización de diversos eventos festivos y recordatorios.

Estamos pronto a inaugurar el Centro de Día “MAS VIDA” para la atención de las víctimas de Violencia de Género y personas con consumos problemáticos, conjuntamente con los Ministerios de Coordinación y de Justicia del Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Teníamos un plan de desarrollo desde el día 1 que asumimos el compromiso político de gobernar Santo Tomé. Esa visión sigue intacta. Todo lo que soñamos sigue presente en nuestra agenda, pero no podemos desconocer la emergencia. La ciudad necesita que nos dediquemos a reconstruirla después de este complejo y angustiante verano.

La prioridad será abocarnos a ello, dedicarle el máximo de nuestras energías a ponernos de pie, a recuperar lo perdido, para mirar de nuevo el futuro con las convicciones de siempre. Nuestros proyectos siguen adelante. Intentaremos llevar adelante cada uno de los proyectos soñados al mismo tiempo que este eje que tiene a la recuperación como prioridad.

Tal vez debamos postergar alguna cuestión particular, pero tengan la plena certeza de que no abandonaremos una sola de nuestras propuestas y que trabajaremos con empeño para lograrlo.

En este período legislativo estaremos enviando varios proyectos que necesitan del tratamiento y de la aprobación de esta institución clave para el desarrollo de la localidad. La pronta actualización salarial del personal municipal, las autorizaciones para el uso de predios que traen consigo proyectos de inversión, la reglamentación del presupuesto participativo y del funcionamiento de las comisiones barriales, son solo una parte de una larga lista de ideas en las que estamos trabajando y que pronto serán parte de la agenda legislativa local.

Por todo eso instamos a los ciudadanos, y especialmente a este Concejo Deliberante a trabajar juntos, sin mezquindades, porque Santo Tomé se lo merece y los políticos y funcionarios de cualquier partido o alianza nos debemos a este deber cívico.

De esta manera dejo formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del año 2022 de este cuerpo colegiado legislativo.