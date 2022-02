Crónica del primer femicidio del año de Misiones

domingo 20 de febrero de 2022 | 3:30hs.

“No me voy a poder ir hoy, mi boca está toda hinchada. Nos vamos a quedar en casa nomás, ya estoy cansada de que Lucas me tenga así, ya no aguanto más. Ya son muchos años, no aguanto vivir así”. Con esas palabras, Estefanía Beatriz Benítez (32) describió el infierno que vivía en vida y anticipó su muerte.

El último martes, la mujer oriunda de Encarnación, Paraguay, fue extraída sin vida debajo de un puente sobre el acceso Sur de Posadas, donde el río Paraná3e 15 años y padre de sus dos hijas. El hombre fue detenido poco después de cometer el femicidio, por lo que las pruebas en su contra son abrumadoras.

Luego de que se conociera su muerte, en el vecino país empezaron a trascender conversaciones con su hermana en las cuales la víctima contaba de su sufrimiento y el estigma de la tragedia en su familia:“Me está por matar este desgraciado”, a lo que su familiar respondió: “Y no querés que vayamos a buscarte o algo. Que pucha, ya dos hermanos perdí y me da tanta rabia que estés llorando y no poder hacer nada”.

Sin embargo, este tenebroso presagio nunca se tradujo en denuncias en contra al violento y, como muestra que el desamparo de las mujeres víctima de violencia de género está presente en todos lados, la que sí fue señalada ante la Justicia fue ella. Su femicida la acusó de violentar a su hija e irse del hogar.

La secuencia forma parte de los últimos días de Estefanía y fue confirmada por medios del vecino país y sus hermanos. “Él le pegaba mucho, mi hermana tenía muchos moretones en el cuerpo, pero ella no contaba. Pero el viernes salió de la casa porque era demasiado lo que la estaba maltratando. No le dejaba dormir, le amenazaba con que la iba a matar”, dijo a El Territorio Sergio Martínez.

La mujer se fue a la casa de su madre, donde estuvo todo el fin de semana. Desde allí, sábado y domingo fue a trabajar a la casa de su cuñado, donde hacía las tareas domésticas. De todas formas, el domingo por la noche regresó a su domicilio a donde ingresó por la ventana porque no había nadie.

Fue entonces que se enteró que había sido denunciada, lo que derivó en una visita el lunes de servicios sociales para constatar la situación y una comparecencia ante la Justicia de todos los integrantes de la familia. En la audiencia se escucharon las partes, pero al parecer - según el entrevistado - la jueza ordenó que busquen restablecer el vínculo.

Lo que señalaron sus familiares es que hubo un conflicto con su hija mayor, una especie de acusaciones cruzadas por parte de ambas ante Navarro Gómez por conversaciones en el celular de la víctima, que era utilizado por la adolescente para hacer las clases virtuales del colegio. Nada que pueda justificar el final de esta historia.

Pero además de violento, Lucas Navarro Gómez fue descrito como una persona muy celosa, que en varias oportunidades había manifestado “si no estás conmigo no estás con nadie”.

Por esa razón la principal hipótesis de la Justicia y la familia de la víctima es que el crimen fue planeado. El detenido se desempeñaba en la construcción, pero con la apertura del puente había retomado la actividad de pasero: llevaba y traía mercaderías por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

El hombre había cruzado solo el 7, el 10 y el 13 de enero, pero ese martes le pidió a Estafanía que lo acompañe, luego de - lo que se cree - una impostada reconciliación. Por eso la pareja dejó a sus hijas con sus familiares y a la 7.29 del martes se registró el ingreso a Argentina de la motocicleta Honda CB1 con dominio 160-LAK.

Lo que pasó luego se sabe. Poco tiempo después ese vehículo tomó el acceso Sur y el hombre salió de la calzada para meterse raudamente hasta casi debajo del puente, donde prácticamente se arrojó de la moto, tiró sus cosas y llevó a la mujer hasta la costa.

Lo que se reconstruyó en base a los testimonios es que una vez Navarro Gómez agarró en la parte baja del cuerpo a Estefanía y la empujó hacia el río. Ambos cayeron al agua y fue en esa instancia que el hombre le sumergió la cabeza reiteradas veces hasta que quedó inconsciente.

La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense concluyó que la víctima falleció debido a una asfixia por sumersión. También tenía marcas en el cuello, lo que confirma que el asesino la estranguló hasta dejarla inconsciente y después la sumergió en el fondo. Para asegurarse que no emergiera, le puso una roca encima del cuerpo.

La secuencia fue vista por varias personas que llamaron al 911 y también buscaron intervenir sin éxito debido a que el asesino avanzó contra ellos. Luego del crimen Navarro Gómez se adentró en el agua y por eso cuando llegaron efectivos de la Policía de Misiones solicitaron apoyo a Prefectura Naval Argentina.

Para la detención se necesitaron seis personas ya que el hombre se resistió tenazmente. Desde el agua tres buzos lo retuvieron luego de que otros tres prefecturianos lo cercaran contra un pilar utilizando la lancha. Llevó varios minutos lograr subirlo a la embarcación para que, cerca de las 10 de la mañana, pudieran esposarlo y llevarlo a la Comisaría Décima.

Para entonces el lugar se había llenado de curiosos y varias dependencias policiales, bomberos y más prefecturianos se hicieron presentes. Bajo un intenso sol empezó la búsqueda de la víctima y se realizó un rastrillaje en tres perímetros distintos a partir de la información brindada por los testigos. Así, tres horas después los profesionales hallaron bajo el puente el cuerpo sin vida de Estefanía.

Su cadáver fue reconocido al otro día por su madre, Graciela Martínez, en la Morgue Judicial de Posadas y llevado a Paraguay con celeridad gracias a la disposición y colaboración de las autoridades del Juzgado de Instrucción Dos y el Consulado de Paraguay en Posadas. También se involucró el Ministerio de Salud provincial y la Policía de Misiones con la asistencia a los familiares.

Finalmente el viernes el acusado fue imputado por el delito de femicidio por el juez Juan Manuel Monte. El hombre designó un abogado defensor particular de Posadas y cuando tuvo la posibilidad de dar su versión de los hechos se abstuvo de declarar.

Se espera en las dos orillas del Paraná que ese haya sido el inicio de su derrotero a una sentencia a prisión perpetua.