Dorado a la parrilla con salsa

domingo 20 de febrero de 2022 | 1:53hs.

Ingredientes: 1 dorado eviscerado desde el vientre, sin separar las dos mitades, 1 morrón grande, preferentemente rojo, 4 cebollas medianas, 4 dientes de ajo, 2 zanahorias, 4 tomates rojos grandes, ½ vaso de aceite comestible, 1 mazo chico de cebollitas de verdeo y suficiente perejil, Sal, pimienta, orégano y especies a gusto

PREPARACION:

Una vez eviscerado el dorado, con la ayuda de un cuchillo fileteador, se extraerá todos los restos y cartílagos a efectos de dejarlo completamente limpio. Se agregara la sal a la carne, y llevarlo a una parrilla con fuego mediano, colocando la parte de la carne hacia el fuego, y el cuero y escamas para arriba. Tener presente que si la parrilla no es de acero inoxidable, con la ayuda de una esponja se impregnara varilla por varilla de aceite, a efectos de que la carne no se pegue al metal, evitando así que al darse vuelta el pescado no se desintegre la carne. En la exposición de la carne contra el fuego, se ira monitoreando el mismo hasta observar que este lado tome una tonalidad rojiza, y este será el momento de dar vueltas el pescado, siempre contando con la ayuda de una espátula grande. Otra alternativa es correr el pescado hacia afuera de la parrilla para depositarlo en una fuente, y así poder dar vueltas sin desintegrar nada.

En una sartén, colocaremos el aceite y se preparara la salsa, primero con las cebollas cortada a gusto, agregando el morrón cortado en tiras, el ajo finamente cortado y las zanahorias ralladas. Cuando estén cocidos estos ingredientes se adosara a la salsa, la pimienta, el orégano y las especies a elección. Tres minutos antes de retirar se agregara la cebollita de verdeo y el perejil.

Una vez dado vuelta el dorado, dejando las escamas contra el fuego, se agregara y dispersara sobre la carne la salsa en forma equitativa. Si se cuenta con una bandeja grande se tapara el pescado y la salsa, a fin de que la parte de arriba tome calor y se adhiera a la carne. Después de media hora, la exquisitez estará en condiciones de servirse en postas.