El misionero fue clave en el ascenso de For Ever a la Primera Nacional y la semana pasada fue titular ante San Telmo.

Salió de la cuna de Independiente, estuvo en las buenas épocas de Crucero y Guaraní y también tuvo experiencias en el exterior. Después de varios años jugando en Misiones, se reencontró con el fuego sagrado y ahora, con la camiseta de Chaco For Ever, volvió al nivel profesional.

A sus 34 años, Enzo Bruno disfruta de “una nueva oportunidad” en la elite del fútbol argentino. Un nuevo comienzo para el delantero de San Ignacio, que fue clave en el ascenso del Negro a la segunda categoría del fútbol argentino tras 23 años.

“No pensé que iba a volver a tener una oportunidad así. Estuve un tiempo largo en el Regional y la Liga Posadeña, que es, sin ofender, fútbol amateur. Cuando salió lo de For Ever (para jugar el Federal A) lo vi como una nueva oportunidad”, reconoció el misionero que llegó al conjunto chaqueño a ganarse un lugar y terminó como pieza clave en el ascenso.

“Cuando era más chico no me daba cuenta de lo que tenía. Estuve en Primera y en la B Nacional y me parecía que era común”, confesó.

Es que desde que debutó en Independiente en 2006, Bruno siempre estuvo en equipos de la elite, salvo el lapso en el que regresó a Misiones para jugar el Argentino B con Guaraní, con el que logró el ascenso en 2012.

Su buen andar lo llevó a jugar en Crucero y volver a la Franja ya en la B Nacional, en el último gran momento del fútbol misionero entre 2014 y 2015.

Se fue a jugar a Ecuador, regresó al Colectivero y también tuvo otro paso por Guaraní, del que luego se mudó a Sporting de Santo Pipó, un reencuentro con sus raíces. Jugó con el Albirrojo un Regional y la Liga Posadeña, pero tenía un poco más para dar.

En Chaco For Ever, el misionero encontró el protagonismo que necesitaba y sacó, nuevamente, lo mejor de su repertorio.

“Ahora disfruto desde otro lugar. Disfruto los viajes, las concentraciones. Fue una prueba para mí volver a jugar en este nivel y lo valoro mucho más”, expresó.

La semana pasada, el Negro debutó en la Primera Nacional contra San Telmo como visitante con un empate 1-1 y el delantero de la Tierra Colorada fue titular en el equipo chaqueño, que hoy tendrá su estreno en casa.

“El clima es muy lindo, la gente está revolucionada. Pasó mucho tiempo desde que For Ever no jugaba en la B Nacional y será un lindo desafío”, contó el de San Ignacio, al tiempo que reconoció que “somos un equipo que apuntará primero a mantener la categoría, ya que justo ahora vuelven los descensos y después veremos para qué estamos con el correr del certamen”.

“Será un torneo largo y, además, nosotros quedamos libres en la última fecha, así que no vamos a tener ese parate que otros equipos tendrán en medio del campeonato y habrá que definir todo antes”, analizó el delantero, en referencia a los objetivos del club.

Hoy desde las 21, Chaco For Ever será local ante Gimnasia de Mendoza en el encuentro que significará su vuelta en casa a la B Nacional, ahora transformada en Primera Nacional, tras 23 años y el reencuentro con su público tras el ascenso. Un día histórico para el Negro y para Enzo Bruno, que será testigo privilegiado de una jornada más que especial.