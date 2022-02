Desde 2020 los presos fugados en San Martín tenían que estar en la cárcel federal de Candelaria

miércoles 16 de febrero de 2022 | 14:20hs.

En octubre de 2020, mediante un habeas corpus colectivo, tres de los cuatro presos que se escaparon esta madrugada de la Comisaría de San Martín reclamaron mejores condiciones de detención en la dependencia en la que se encontraban por entonces (Seccional Segunda de Oberá), en razón de que nunca se concretaban sus traslados a la Unidad Penitenciaria Federal 17 de Candelaria, requeridos ese mismo año por el Juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga.

El recurso presentado por los ahora fugados Deivy Julián Marín Montes (colombiano), Roberto Carlos Biano y Cristian Ariel Pereira de Ramos (excepto el paraguayo Leonardo Celino Ríos Benítez, detenido meses después), había sido rechazado por el magistrado obereño a principios de noviembre de 2020 pero igualmente elevó su decisión "en consulta" ante la Cámara Federal de Apelaciones, que apoyó su pedido al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que se ocupe de brindar alojamiento a los detenidos en la UP17 y en la espera de que se concrete eso, sugirió a la Unidad Regional II de Policía que "extreme los cuidados al momento de realizar las requisas en las celdas".

Poco tiempo después del reclamo y ante la demora del traslado, fueron alojados en la dependencia policial de San Martín, que en teoría es más segura y tal vez mejor equipada, de donde se fugaron. Permanecían detenidos los cuatro (junto a otros que no escaparon) por sus vinculaciones con delitos relacionados al transporte, comercialización y tenencia de estupefacientes, aunque solamente Marín Montes está condenado.

El colombiano cumple una pena unificada de 4 años y 9 meses de prisión, por dos causas distintas: una por comercialización de marihuana en el barrio Norte de Oberá (2018) y otra por tenencia de droga (2016). Incluso decidieron para él una pena curativa con el objetivo de tratar su problema de adicción.

"Queremos ser trasladados"

Fue uno de los que en aquel momento reclamó traslado y mejores condiciones de encierro, y cuando tuvo la oportunidad de expresarse en el ámbito judicial como vocero de sus compañeros, dijo: "Dos somos condenados, llevamos mucho tiempo detenidos en la comisaria y queremos ser trasladados a la unidad penitenciaria. Ya tenemos el traslado ordenado a la UP17, por mi parte, del Juzgado Federal de Posadas (desde junio de 2020). Por otra parte, hemos hablado con el Oficial Auxiliar de ésta Comisaría por el tema de las requisas que se hacen todos los días y también una vez por semana viene el Comando o la Brigada a hacernos requisas. Eso nos está dejando un daño psicológico. Nosotros tenemos nuestra ropa ordenada y dejan todo desordenado, por ese tema hablamos con el Oficial y él se comprometió a tenernos un poco más de respeto, pero a veces viene otros policías y dejan todo desordenado. Yo no lo logro conciliar el sueño a la noche, y cuando me duermo viene la requisa. Nos sentimos hostigados junto a todos nuestros compañeros".

Continuó diciendo que "todos estamos en la conclusión de que se nos dé un poco más de tranquilidad, porque tenemos para mucho tiempo estar acá. Queremos una mejor calidad de la estadía, si nos pueden colaborar con elementos de limpieza para nuestro pabellón, porque nuestras familias no están en buenas condiciones de colaborarnos. No me refiero a los elementos de aseo personal, me refiero a elementos para la limpieza del pabellón. Solicitamos que se concrete nuestro traslado a la UP 17 de Candelaria".

En el caso de Marín Montes, en junio de 2020, cuando fue condenado por medio de un juicio abreviado a la pena de 4 años de prisión por vender marihuana en una casa del barrio Norte de Oberá, ya el Tribunal Federal de Posadas ordenó al SPF ocuparse de su alojamiento en la unidad penitenciaria de Candelaria, pedido reiterado el año pasado cuando fue unificada la pena (a 4 años 9 nueve meses) con la causa anterior.

La fuga

Nunca ocurrió, ni con él ni con los demás reclusos, y esta madrugada decidió -junto a sus cómplices y aparentemente, con soporte externo- cortar el pasante de seguridad de acceso a la celda y finalmente escapar de la comisaría.

Usaron un jabón de tocador y una sierra de aproximadamente 30 centímetros de hoja, elementos que fueron incautados.

La Policía de Misiones desplegó desde temprano un gran operativo de búsqueda en la zona Centro pero hasta el momento los evadidos no fueron ubicados. En paralelo la jefatura de la URII inició un sumario a los uniformados que estaban de guardia; no vieron ni escucharon nada.