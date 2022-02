La sequía producida por La Niña se prolongaría hasta el invierno

domingo 06 de febrero de 2022 | 6:04hs.

El escenario de sequía que afecta a la región, sumado a la pronunciada bajante del río Paraná y los calores extremos, forma un combo preocupante. Además, en junio próximo se cumplirán tres años con déficit de precipitaciones y el panorama no parece que vaya a cambiar.

Durante los últimos dos días se registraron lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia, que si bien trajeron un alivio, aire fresco y ayudaron a paliar la situación de los incendios, expertos aseguran que “no es para ilusionarse”, ya que desde hoy volvería el tiempo seco y caluroso.

El Territorio dialogó con José Olinuck, agrometeorólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), quien comentó acerca de esta cuestión: “Las lluvias que llegaron como respiro no son para ilusionarnos mucho, porque cuando tenemos el fenómeno de La Niña, se caracterizan por ser muy variables y lamentablemente seguiremos así hasta mediados de año”.

En este sentido, explicó en términos simples, cómo los patrones atmosféricos y oceánicos se refuerzan mutuamente y generan este fenómeno que lleva ya casi tres años en la zona.

“Esto está totalmente relacionado con las temperaturas del Pacífico, que cuando son altas estamos en el fenómeno de El Niño, porque toda la humedad del océano entra a Sudamérica y trae lluvias. Cuando el Pacífico se enfría, las corrientes de aire son más bien hacia el otro extremo, hacia la zona de la India”, detalló.

Y siguió: “Entonces en este caso, no hay corrientes de aire húmedo que entren a América desde el Pacífico y por eso no hay lluvias. La Niña es eso. En este momento las temperaturas del Pacífico todavía están por debajo de lo normal, por eso tenemos La Niña, porque no está entrando suficiente humedad desde el Pacífico”.

Luego de las precipitaciones del viernes y ayer en diferentes localidades de la provincia, el riesgo de incendios pasó de extremo a bajo. Aún en este contexto piden no hacer quemas de ningún tipo.

El Ministerio de Ecología de la provincia expresó desde su cuenta de Twitter: “Verde total para el mapa de la provincia. El riesgo de incendios es bajo. La lluvia hizo su gran aporte. Ahora depende de nosotros. Prudencia y responsabilidad”.

Cabe recordar que existen cinco niveles como indicadores de peligrosidad de incendios: “bajo (verde)”, “moderado (azul)”, “alto (amarillo)”, “muy alto (naranja)” y “extremo (rojo).”

Desde este punto de vista, Olinuck enfatizó: “Hay que extremar los cuidados, los incendios se generan como consecuencia de la acción de las personas, descuido, negligencia, irresponsabilidad. Hay gente que cree que va a quemar un poquito de basura y termina en un incendio terrible. Si nadie prende fuego no habría incendios, aunque este todo seco”.

Pronóstico

Según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, desde esta mañana comenzarán a cesar las lluvias en zona Norte y estará nublado, y un panorama similar se espera para las zonas Centro y Sur, con el predominio de vientos del sur y ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

La temperatura máxima en la provincia está estimada en 32º para Iguazú, con misma sensación térmica, y la mínima sería de 17º en San Pedro con 18° de térmica.

Mañana, en tanto, un sistema de alta presión volverá a propiciar buen tiempo en el inicio de semana y estará soleado en la provincia. Amanecerá templado y la tarde será cálida. No se esperan precipitaciones. Los vientos, predominantes del sur, podrán alcanzar hasta 40 kilómetros por hora.

La máxima será de 30º en Puerto Iguazú con la misma sensación térmica, mientras que la mínima sería de 14º para Apóstoles.