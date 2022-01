Terrazas, otro espacio para quedarse a vivir

lunes 31 de enero de 2022 | 0:00hs.

Lo que diferencia una terraza de otra son los complementos que se escogen para embellecer este espacio al aire libre. La elección de sofás, mesas, sillas de terraza, almohadones, plantas y otros accesorios serán lo que convertirán una decoración exterior en única. Un estilo para cada tipo de hogar y para cada tipo de persona.



Las plantas siempre han sido un elemento con un poder que va más allá de la simple decoración. Son muchos los beneficios de las plantas en un hogar y más aún con los calores misioneros.



Así pues, es normal que muchos propietarios de viviendas con terrazas quieran aprovechar estos espacios de exterior para crear un pequeño o gran jardín en él.



La gran mayoría de las terrazas se parecen. Sin olvidar que, además, es un espacio que queda en un segundo plano. No se optimiza su uso, se abandona e incluso se utiliza como espacio de almacenamiento. Con todas las pérdidas a nivel espacial y habitable que esto conlleva.



Decorar una terraza no sólo significa elegir un estilo y ubicar los muebles que sigan este argumento estilístico. Para abordar desde todas las perspectivas la decoración de la terraza o balcón conviene tener en cuenta varios aspectos.



Espacio de partida: Conocer la forma, la distribución y el tamaño son claves para proyectar una terraza con éxito. No es lo mismo un balcón o una terraza en forma de L, de menor tamaño o incluso con una cristalera que conecta con alguna estancia del hogar.



Distribución Personalizada: Pensar para qué se va a utilizar la terraza. Puede tener un uso social, de relax, lúdico o, si se tiene la suerte de vivir en una zona con buen tiempo: incluso utilizarla para trabajar.



Muebles, Materiales y texturas: Cuando se tenga claro el uso espacial, así como la estructura de base es hora de pasar a la acción y elegir muebles adaptados. Sin olvidar la importancia de las texturas: clave para lograr un proyecto redondo.



Aprovechar los laterales para poner plantas en la baranda o las paredes y que los elementos colindantes sean verdes y llenos de plantas, es una bonita forma de decorar la terraza y tener un pequeño jardín privado



El tamaño no está reñido con un uso del espacio habitable. Tan sólo basta darle un par de vueltas y crear un proyecto adaptado.



Es importante optimizar el espacio vertical para añadir un toque verde o incluso una ducha si no tienes espacio para piscina.



Optar por mobiliario a medida para optimizar el espacio



Eligir un ambiente: ya sea para relajarse o en soledad o instalar una mesa de comedor para un uso social. Si el balcón es de menor tamaño, quizás es hora de concentrar su esencia, destinándolo a un solo uso.



Sillas y asientos

Aunque nos guste mucho hablar de diseño, en el fondo las zonas exteriores deben ser funcionales. Cuando tenemos una terraza muy pequeño, la mejor opción es colocar sillas que sean plegables con las que poder tomar el sol tranquilamente y retirarlas si deseamos llevar a cabo otras actividades. Si tienes un poco más de espacio, también tenemos la opción de poner un banco de tamaño reducido. Una pequeña mesa, también plegable, puede ser la base perfecta para colocar un buen café a primera hora de la mañana.



Invitar a nuevos habitantes

Colocar una o dos casas de madera para pájaros para que puedan anidar en la terraza y aportar su alegría y vitalidad al jardín urbano. También se puede poner una pequeña fuente para que tengan un lugar donde beber agua limpia. Tiene que ser una fuente que pueda limpiarse cotidianamente para evitar que los mosquitos pongan larvas en el agua.



Una iluminación cálida

Si se tiene la suerte de que el sol ilumina el balcón durante la mayor parte del día, se puede instalar luces solares para crear un ambiente íntimo y personal. Las tiras de luces son la mejor opción. Dos o tres farolillos de velas también permitirán crear este ambiente tan especial.



Incorporar colores

Quienes tengan un balcón relativamente pequeño de forma cuadrada, tienen un oasis en sus manos. En este caso, se pueden colocar dos sillas metálicas en colores neutros en compañía de una mesa a juego. Al ser tonos discretos, harán ganar espacio a nivel visual y nunca pasarán de moda. Para dar un toque de color, apostamos por textiles en tonos veraniegos como el naranja o el amarillo.



Diferentes niveles de altura

Aprovechar macetas de diferentes tamaños para ganar altura y sensación de tener un jardín frondoso. Se puede apilar tiestos con plantas de tamaños diferentes. También se puede usar un taburete pequeño y colocar plantas encima.



La decoración exterior cobra protagonismo durante los meses de primavera y verano; y los porches, jardines y terrazas se convierten en los auténticos protagonistas de esta época. El sol, las tardes más largas para desconectar de los problemas y la buena compañía invitan a decorar este espacio de la casa para convertirlo en un oasis de placer y relajación. Crear un ambiente donde sentirse a gusto ayudará a cargar energías y comenzar con una sonrisa y felicidad la jornada.