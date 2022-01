Herrera Ahuad felicitó al presidente por el acuerdo con el FMI: "Contribuye a tener un país en marcha"

viernes 28 de enero de 2022 | 13:21hs.

Luego de intensos meses de negociaciones, finalmente el presidente Alberto Fernández anunció esta mañana que "el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" para poder pagar la deuda por 44 mil millones de dólares que tomó el gobierno del ex presidente, Mauricio Macri.

Después de la novedad, el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se refirió a la cuestión en su cuenta oficial de Twitter, donde además de felicitar al mandatario nacional expresó que el entendimiento "contribuye a tener un país en marcha".

"Todo el equipo de gobierno de la provincia de Misiones felicita y se congratula con el equipo del gobierno nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández por lograr este importante acuerdo que contribuye a tener un país en marcha y previsible", expuso Herrera Ahuad, y completó: "Anhelamos que todo esto profundice el federalismo con politicas activas y reales para todos los argentinos y en particular para los misioneros".

"Argentina ha llegado a un acuerdo"

El presidente Alberto Fernández habló hoy al país a las 10 desde la residencia de Olivos sobre los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Quiero anunciar que hoy Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad, sufríamos un problema y hoy encontramos una solución", comenzó diciendo.

Luego destacó que "con este acuerdo se puede ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que Argentina firmó, es bueno recordar, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. Promueve una inversión en la obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en Ciencia y Tecnología. Además vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente porque este acuerdo existe".

Más tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio detalles del acuerdo y sostuvo que éste permitirá a la Argentina "tener un rol moderadamente expansivo", con metas de reducción gradual del déficit primario.

Guzmán anunció una reducción "gradual y decidida" de la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional y dijo que también se acordó una estructura de tasas interés reales positivas y avanzar en la reconstrucción de la deuda pública en moneda local.