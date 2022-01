viernes 28 de enero de 2022 | 10:53hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este viernes que el gobierno de Mauricio Macri dejó al país "con una carga de deuda aplastante", y que se buscó una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sin socavar las posibilidades de desarrollo", según afirmó en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.



"No va a haber ningún salto cambiario", destacó Guzmán, al explicar los detalles del acuerdo con el FMI.



El ministro de Economía sostuvo que el acuerdo alcanzado permitirá a la Argentina "tener un rol moderadamente expansivo", con metas de reducción gradual del déficit primario.



Para 2022, el déficit primario se estableció en 2,5%, para el 2023 del 1,9% y para el 2024 del 0,9% del Producto Interno Bruto, informó Guzmán durante la conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.



Guzmán anunció una reducción "gradual y decidida" de la asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional. También se acordó una estructura de tasas interés reales positivas y avanzar en la reconstrucción de la deuda pública en moneda local..



Finalmente, Guzmán afirmó que se acordó con el FMI avanzar en un enfoque integral de la inflación, tomando en cuenta que se trata de "un fenómeno multicausal".



Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó el trabajo del presidente Alberto Fernández y del ministro Guzmán para que el acuerdo no comprometa las metas de crecimiento.



"Lo único que pedíamos es que la Argentina pueda seguir creciendo", sostuvo Manzur, luego de criticar al expresidente Mauricio Macri por haber "endeudado irresponsablemente a la Argentina" en 2018.



También destacó el "acompañamiento de la totalidad de los gobernadores y gobernadoras de la Argentina".



Manzur abrió la conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda en la que el ministro Guzmán explicó los detalles técnicos del principio de acuerdo alcanzado con el FMI, por la renegociación de la deuda de US$ 44.000 millones contraída durante la administración macrista.



El jefe de Gabinete señaló que "la deuda es una tragedia para la Argentina, por su magnitud" y por lo que se hizo con esos fondos que el FMI le entregó al Gobierno de Mauricio Macri.



"Siempre hubo vocación y decisión política de acordar, lo único que buscaba nuestro Gobierno es que este acuerdo no impida el crecimiento, seguir hacia adelante en el proceso de recuperación acelerado que hoy está viviendo la Argentina", remarcó el Jefe de Gabinete.