En Misiones apoyan la no exigencia del PCR y prevén mayor agilidad en cruces

jueves 27 de enero de 2022 | 6:04hs.

El gobierno nacional resolvió flexibilizar las medidas de ingreso al país a través de los corredores seguros. A partir del primer minuto de este sábado, los argentinos y extranjeros residentes en la Argentina que cuenten con el esquema completo de vacunación ya no deberán presentar el resultado del PCR negativo, conforme con lo establecido en la decisión administrativa 63/22.



De esta manera, se deberá contar con la documentación que consigne la aplicación de las dos dosis de la vacuna anticovid “por lo menos catorce días antes de su ingreso al país”, aclara la normativa que ayer se publicó en el Boletín Oficial. Además, también deberán completar y contar con declaración jurada, disponible en el sitio oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, indicaron.



Por otra parte, la norma señala también que aquellos que no cuenten con el esquema completo de inoculación o no hayan sido vacunados sí deberán presentar una prueba de PCR negativo, realizada en el país de origen dentro de las 72 horas al inicio de viaje o una prueba de antígeno 48 horas antes. En este sentido, el costo de las pruebas deberán ser solventadas por la persona que ingrese al país. Y además, se mantiene la cuarentena a partir del día siguiente de toma de la muestra y por siete días.



En tanto, los extranjeros de países limítrofes o sus residentes con esquema completo por lo menos dos semanas antes del ingreso al país quedan eximidos de hacer la cuarentena, deberán realizar la declaración jurada y tendrán que tener un seguro de salud. Y en el caso de los extranjeros con esquema incompleto sí deberán presentar la prueba negativa.



Mientras que aquellos que provengan de países no limítrofes, deberán arribar al país con la prueba de PCR negativa, además de contar con seguro Covid-19 y realizar aislamiento por siete días desde la toma de la muestra.



En este sentido, con las modificaciones en los requisitos sanitarios para el ingreso al país, autoridades destacan que con ello se incentivará la vacunación, que avanzó en importantes niveles en los últimos días en el afán de prevenir más contagios, además de considerar que la eliminación del PCR para aquellos argentinos vacunados agilizará el movimiento sobre los corredores seguros, que en el caso de Misiones son tres habilitados hasta el momento: con Paraguay, a través del paso Posadas-Encarnación; con Brasil, mediante los cruces Puerto Iguazú-Foz y Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira.



Esta medida, que como se mencionó entrará en vigencia este sábado, se suma a la eliminación de los centros de testeos en los ingresos al país que se efectuaron a mediados de enero en el afán de evitar las extensas demoras que se registraron desde que arrancó el año en el puente San Roque González de Santa Cruz.



Los impactos de la medida

Tras conocerse la oficialización de la normativa, El Territorio dialogó con Walter Villalba, al frente de la Coordinación Regional de Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación, quien indicó que “la filosofía de la norma apunta a la responsabilidad de manera individual y colectiva para aquellos que cumplen con el esquema completo de vacunación. Si bien los casos aumentaron, la tensión del sistema sanitario no es la misma que con la variante Delta, por lo que se puede asumir que con las vacunas completas todos los países del Mercosur se moverán con el mismo idioma sanitario”.



Al mismo tiempo, señaló que tendrá un impacto importante en los argentinos que regresan al país por diversos motivos, entre ellos, por turismo en Brasil, como también para aquellos extranjeros de países limítrofes que cuenten con esquema completo de vacunación.



Luego, Villalba aclaró: “Si un argentino ahora está en Brasil y tiene las dos dosis, no va a tener que presentar el PCR, independientemente del tiempo de permanencia. En tanto, si un extranjero viene de España, sí deberá contar con el PCR negativo, al igual que todos aquellos que estén con el esquema incompleto y no estén vacunados”.



Sobre la situación en las ciudades espejos, es decir para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), explicó que “hay modificaciones, ya que antes los extranjeros en ciudades espejo o que viven en un radio de 50 kilómetros a la redonda debían presentar test de antígeno. Ahora no, sólo deberán acreditar el esquema completo de vacunación”.



También mencionó que se trabajará en conjunto con la declaración jurada, donde impactará el dato del esquema completo de vacunación.



“La acción de sanidad de frontera en los pasos fronterizos será la exigencia del carnet físico o del comprobante digital de las dos dosis de vacunación”, enfatizó Villalba.



Y al final, consideró que se reducirán los tiempos de cruces al país. “Las demoras respondían que había poca gente, tanto en Migraciones como en salud, con casos positivos. Hubo demoras por esta situación o porque no tenían los requisitos completos, pero no por la normativa en sí. Ahora, creo que redundará en ese beneficio, además que insta a que la gente se vacune”, subrayó.



Normalidad en el tránsito

Con la temporada veraniega en curso, en Bernardo de Irigoyen destacaron las modificaciones en las disposiciones sanitarias.



Sobre este punto Walter Feldman, presidente de la Cámara de Comercio, manifestó: “ Es una noticia muy buena y sabemos que va a mejor y normalizar el tránsito fronterizo, también una gran ayuda para los turistas, sobre todo los argentinos que más están sufriendo, ya que en muchas ocasiones se quedaron varados del otro lado de la frontera porque no había insumos en las ciudades limítrofes para hacerse los testeos”.



En esta línea, el empresario agregó: “Ahora que para el ingreso al país no se va pedir más el PCR al turista argentino o residente en el país, que podrán ingresar presentando únicamente el esquema completo de vacunación, creo que es un paso muy importante y obviamente que va facilitar mucho el tránsito en el paso fronterizo”.



“Todo este movimiento turístico que se genera con la agilización de los trámites migratorios y sanitarios trae muchos beneficios a distintos rubros comerciales de nuestra localidad y eso nos deja muy contentos. Consideramos que no habrá más contratiempos”, mencionó Feldman.

Con la información de corresponsalía Bernardo de Irigoyen