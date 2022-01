Golpes de calor: cómo afecta a nuestras mascotas

miércoles 26 de enero de 2022 | 18:00hs.

Andrea Dalzotto, médica veterinaria nos cuenta como prevenir un golpe de calor en nuestras mascotas, últimamente estamos viviendo días de mucho calor y es muy difícil para las mascotas ya que ellos no se pueden refrescar de la misma forma que nosotros para evitar los golpes de calor. Los perros pueden perder calor a través del jadeo o la transpiración en sus patitas y los gatos se pueden refrescar a través del lamido constante. Lo que tenemos que evitar es la exposición al sol en las horas de mayor intensidad entre las 9:00 de la mañana y las 18:00 horas aproximadamente.

Los pacientes que son más propensos a sufrir un golpe de calor son los perros de razas braquicefálicas, perros de hocico corto, Boston terrier, Bulldog Francés y los perros adultos mayores con algún tipo de cardiopatía de base, en cambio los gatos son menos propensos a sufrir golpes de calor, ya que no suelen salir a pasear como los perros y tienen otro tipo de recreación.

Los signos de Alarma que podemos observar en una mascota que sufre golpes de calor son: el jadeo excesivo con hipersalivación, mucosas muy congestivas, temperaturas muy altas, debilidad muscular, suelen tener incoordinación y en ocasiones hasta pueden llegar a tener convulsiones a causa de la exposición solar.

Para evitar un golpe de calor en nuestras mascotas, tenemos que tener cuidado a la hora de sacarlos a pasear, no sacarlos en horario pico, mediar la temperatura del piso para que no sufran posibles quemaduras, realizar paseos cortos, evitar el consumo excesivo de comida antes de pasear, espaciar más las raciones en el día, evitar que tengan exposición sobre las superficies calientes, también cuidarlos en la playa y en la arena, cuando salimos a pasear en el auto que estén refrescados y no dejarlos adentro del auto jamás para evitar que les agarre un golpe de calor dentro del vehículo.

Si percibimos que nuestra mascota está atravesando un golpe de calor lo que tenemos que hacer es; refrescarlo lo antes posible, lo ideal es no mojarlos con agua fría en todo su cuerpo sino que refrescarlo con agua a temperatura ambiente en las zonas de axilas, patitas, panza, esto hará que se refresquen y baje un poco la temperatura, si el paciente aún esta consciente lo ideal sería que ellos digieran agua y llevarlo lo antes posible a su veterinario de cabecera, señaló la Doctora.