Nadal se metió en semis y se motiva

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:01hs.

Rafael Nadal confesó que “estar jugando aquí es un regalo de la vida” y reconoció que “hace dos meses no sabía si podía volver a competir en el circuito” tras vencer ayer al canadiense Denis Shapovalov y llegar a la semifinal del Abierto de Australia, en Melbourne.



Nadal derrotó en un partido de cinco sets y más de 4 horas de duración a Shapovalov bajo una temperatura que alcanzó los 30 grados, a los que el español pudo sobreponerse aunque explicó: “Lo logré aunque ya no tengo 21 años”.



“Honestamente, no sé como gané. Estaba completamente destrozado. Hacía mucho calor, las condiciones eran duras, tenía molestias en el estómago y Shapovalov es un rival muy talentoso y agresivo. Y yo ya no tengo 21 años”, confesó el numero 6 del mundo, que se recuperó de una lesión en su pie según destaca el diario Mundo Deportivo.



“Hace dos meses no sabía si volvería a competir en el circuito. Estar aquí jugando al tenis es un regalo de la vida”, aseguró Nadal.



Su rival no se guardó nada

El canadiense Denis Shapovalov acusó a Nadal de recibir un “trato preferencial” tras caer ante él en cinco sets en los cuartos de final del Australia Open.



“Él recibe un trato preferencial, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso? Le respeto pero tiene que haber ciertos límites”, apuntó el canadiense apenas terminado el partido.



“No sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto”, continuó luego de perder por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 en cuatro horas y ocho minutos.



Shapovalov estalló durante el partido y en un momento llamó “corruptos” a los jueces aunque luego se desdijo: “Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final”.



Enfrente, Nadal evitó la polémica pero se defendió cuando enfrentó los micrófonos de la prensa internacional: “Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme”.



“Hay una nueva regla, que es el ‘toilet break’. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo”, cerró.