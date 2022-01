El rock under emerge y se proyecta

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:00hs.

Mañana desde las 18 y hasta la medianoche tendrá lugar el primer Paraná Rock, un festival de bandas de las distintas vertientes del punk y el metal.



El encuentro musical transcurrirá en la Playa Costa Sur en Villa Lanús, con entrada gratuita y para toda la familia.



La grilla quedó constituida con agrupaciones de trayectoria en el género del “rock metal no comercial”, como lo definieron los organizadores, y conformadas por músicos con años de presencia en el circuito under local.



Así, se presentarán Astralmemory, El Ogro y los del Sople, Ninguno, Sr Grey y Marcelo Koliva y su banda Canciones Eternas.



Luz verde

Sobre este festival de rock al aire libre en la costa del río y con cartelera poco habitual, contó Walterius Rex, guitarrista y vocalista de Astralmemory y principal impulsor de la movida.



“La idea era movernos un poco, sacar un festival al aire libre, tocar para la gente y mostrar también que en Posadas y en la provincia existen otros géneros musicales además de lo que más suena como el reguetón y la cumbia, que es lo más comercial que circula y se escucha, queremos mostrar nuestras propuestas musicales y poder llegar a más público”, explicó el músico en entrevista con El Territorio.



Y en este sentido, Walterius reflexionó que quienes se dedican al rock “no comercial” tienen escasos espacios para expresarse artísticamente en nuestra ciudad y “casi ningún apoyo del Estado”.



Precisamente por ello, destacó que para el caso del festival, se contará con el auspicio de la Agencia Universitaria Posadas que aportará el escenario, el sonido y otros detalles técnicos para un evento de calidad.



“Tuve que andar mucho presentando notas y solicitando espacio y apoyo, me dijeron que no un montón de veces hasta que surgió la posibilidad de organizar el festival en la playa, apenas nos dijeron que sí empezamos a convocar a las bandas y estamos muy felices de esta oportunidad y esperamos que a la gente le guste”.



Invisibilizados

“Es como que estamos invisibilizados para los organismos de Cultura, no nos convocan para festivales o eventos oficiales, es que siempre convocan a los mismos y que hacen un rock más comercial, lo mismo pasa con la cartelera de los bares”, dijo.



Ante este panorama, los proyectos de rock metal siguen adelante con fuerte impronta autogestiva y de persistencia-resistencia nutriendo un circuito independiente con shows, material grabado y un público fiel.



Trabajo colectivo

“Las bandas nos organizamos de manera independiente, cada una organiza y promociona sus propios recitales, por eso este festival salió con las ganas de encarar un proyecto colectivo y ojalá que sea el primero de muchos pasos al frente, porque la unión hace la fuerza”, ponderó Walterius para adelantar que un objetivo en el corto y largo plazo es lograr trabajar en conjunto para dar visibilidad al sector, diagramar proyectos y poner en común demandas e inquietudes.



Mucha música

Por otra parte, la voz líder de Astralmemory resaltó el hecho de que Misiones “tiene mucho rock”.



“Hay grupos que hacen mucho esfuerzo para sacar su álbum, para grabar canciones propias, hay mucha música de rock misionero en los diferentes estilos, hay mucho talento y creatividad y ganas de hacer cosas”, describió.



En este sentido, completó: “Si bien históricamente las bandas de rock estamos, digamos, en el margen de la cultura, por esto que decía del poco apoyo y difusión, somos una parte importante y creciente de la cultura posadeña y misionera con un público que sigue los conciertos y sería buenísimo poder contar con más escenarios para tocar”.

Paraná Rock: banda por banda

El Ogro y los del Sople

Banda de punk rock con Horacio Reta en la voz, tiene dos discos: ‘Un cajón de canciones’ y ‘En vivo (y alcoholizados)’; está en proceso un nuevo material.



Ninguno

Banda grunge formada en Posadas en 2014 con Javi Ninguno como vocalista; lleva como estandarte la lucha contra el maltrato animal. Tiene tres discos.



Sr Grey

Exponente del hardcore punk misionero, la banda cuenta con dos EP y trabaja en un nuevo álbum con canciones de contenido social.



Marcelo Koliva

El guitarrista de hard rock tiene 20 años en la música; su banda Canciones Eternas la integran también: Hernán Barrios en bajo, Gabriel Díaz en la voz y Fabián Jaras en batería.



Astralmemory

Proyecto de metal oscuro melódico creado por Walterius Rex, completan la formación, Juan Pineda en batería, Nico González en teclados y, Gustavo Vázquez en bajo.

Foto: Nicolás Arce