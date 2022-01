Lerner vendió su estudio tras 30 años de trabajo

martes 25 de enero de 2022 | 6:00hs.

En 1992 Alejandro Lerner y un amigo de la infancia crearon El Pie Recording Studios en una antigua fábrica de zapatos. “Después de haber grabado en los mejores estudios de Los Ángeles y Nueva York, mi ilusión era que mi país tuviera un estudio con una sala grande, un lugar para tomar café, con mesa de ping pong, metegol, un control grande y tecnología combinada entre lo análogo y digital, con todos mis teclados a disposición”, contó el artista que luego de que su socio entrara en quiebra debió hacerse cargo solo, y en un principio con ayuda de su cuñado.



Sin embargo, debido a una crisis económica que arrastró los últimos años, Alejandro Lerner debió cerrar las puertas del mítico El Pie Recording Studios. “Nunca fue pensado como un negocio, era una inversión cultural -agregó el cantante- Más de la mitad de su vida útil lo tuve que financiar y administrar solo, con un equipo de gente”, explicó.



De todos modos, durante este último tiempo no logró generar ganancias y tuvo que mantenerlo con la tecnología adaptada, lo que requirió un gasto en dólares.



“Nunca se pudo recuperar nada de lo que se había invertido. Después de los dos años de pandemia, en los que no hice giras, yo tuve que seguir financiándolo y tomé la decisión de cerrarlo. Tengo familia e hijos y tengo que pensar en ellos”, aseguró.



“No tengo empleados, tuve que ir achicando todo en 2021, con todo cerrado había que bancar desde la luz hasta los sueldos y las cargas sociales. Llegué a un acuerdo para no tener que despedir. Lo vendí y seguramente ya inventaré alguna aventura para poder hacerlo en otro lado”, agregó Lerner.