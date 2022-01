Los Pumas 7s son de plata

lunes 24 de enero de 2022 | 6:01hs.

El mantener un proyecto y consolidar una base paga. Y el claro ejemplo de Los Pumas 7’s no entrega dudas al respecto. Santiago Gómez Cora se encuentra al frente del seleccionado desde 2013 y por fin encontró la regularidad que buscó después de tanto tiempo. El bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, medalla que el grupo deseaba a pesar de no estar entre los favoritos, significó el principio de una enorme seguidilla en el Circuito Mundial de Seven.



Tras los primeros dos terceros puestos en Dubai, sede del comienzo de la temporada 2021-22, el seleccionado nacional volvió a meter podio, esta vez en Málaga.



En semifinales, Gómez Cora guardó al ancho de espadas (Marcos Moneta) y la decisión pagó con creces: Inglaterra no supo cómo contrarrestar al seleccionado nacional, que se impuso por 26-14, resultado que se gestó a partir del 14-5 de la etapa inicial. Luciano González, Felipe Del Mestre, Lautaro Bazán Vélez y Rodrigo Isgró fueron los que apoyaron. Sudáfrica, el gran cuco y dueño de las primeras dos etapas, fue el rival de la gran definición. Cayeron por 24 a 17, pero subieron al podio.