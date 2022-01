Reformas que ayudan a mejorar la salud

lunes 24 de enero de 2022 | 0:00hs.

Las condiciones favorables del ambiente que fomentan una salud integral, incluyendo aspectos psicológicos y emocionales, son cada vez más importantes.



Pero, ¿cómo influye la decoración para mejorar la salud y el bienestar?



Una investigación titulada “Arquitectura y salud, aprendiendo de la enfermedad”, indica que el diseño de los espacios ha variado en el tiempo de acuerdo a las necesidades de la época. En este sentido, la arquitectura ha estado bastante influida por las diversas pandemias y enfermedades.



En conclusión, los diseños conocidos actualmente están determinados por cuestiones de higiene.



Por otro lado, existe un concepto de interiorismo emocional, que se ha vuelto popular en los últimos años. Se trata de entender cómo ciertos elementos favorecen la aparición de emociones en las personas.



Elegir los colores correctos

Los colores tienen una importante influencia en el estado de ánimo de las personas. De hecho, hay un campo de estudio conocido como psicología del color, que analiza cómo son los comportamientos o reacciones a los estímulos de los diversos tonos.



Por ello, antes de pintar la casa o cualquier habitación, es conveniente consultar qué efecto tendrá la tonalidad deseada sobre los estados de ánimo.



Los colores muy saturados generan agitación. Por eso, el rojo o el naranja son recomendados para hacer pequeños acentos y no para grandes áreas. El azul, por otro lado, trae relajación y tranquilidad.



Ergonomía

Esta recomendación es importante cuando se va a diseñar un espacio para trabajar en casa. La elección de las sillas, los sofás, las mesas y las camas, con sus respectivos colchones, debe hacerse para favorecer una buena postura.



De esta forma, es posible evitar lesiones en los músculos, inflamación en el cuello y tendinitis en los brazos, entre otros trastornos.



Iluminación adecuada

La iluminación permite que el esfuerzo visual sea el adecuado.

Existen dos tipos: la artificial y la natural. Para generar bienestar y salud en el hogar, es necesario que exista una combinación de ambas.



Es fundamental para los seres humanos, en vistas a evitar el agotamiento. La iluminación natural ayuda a mantener los ritmos circadianos y a poseer unos niveles adecuados de vitamina.



Por otra parte, la iluminación artificial ayuda en los espacios cuando la luz natural ya no está o es insuficiente.



La iluminación general permite establecer condiciones básicas para garantizar seguridad y tranquilidad en los desplazamientos. Además, permite que el esfuerzo visual sea el adecuado, en especial cuando se trabaja.



Relajación y el deporte

La salud mental es un tema sobre el que cada vez se está haciendo más énfasis. Por eso, resulta muy favorecedor tener una zona para la relajación en casa.



Este espacio puede diseñarse para realizar una afición, para practicar deporte o hacer meditación. Lo más importante es sentirse cómodo en él y que traiga paz.



Bajos niveles de humedad

La humedad ambiental tiene un impacto directo en la salud.



Existen eliminadores de humedad o humidificadores que ayudan a mantener unos niveles adecuados y estables. Lo mejor de todo es que también se pueden encontrar con diseños bonitos.



Contacto con la naturaleza

Una investigación publicada en el Journal of Physiological Anthropology analizó si la interacción con plantas de interior podía reducir el estrés psicológico y fisiológico, por su influencia en el sistema nervioso.



Los hallazgos de la investigación señalaron que la interacción activa con plantas de interior puede reducir el estrés.



Esto se logra mediante la supresión de la actividad del sistema nervioso simpático. De acuerdo con esto, es conveniente tener plantas en el hogar o espacios que fomenten la interacción con la naturaleza.



Mantener limpios los espacios

La suciedad y el desorden no sólo tienen un efecto negativo sobre el estrés y la salud mental, sino que también pueden resultar muy perjudiciales para el organismo.



En un ambiente con suciedad es más fácil que proliferen bacterias.

Journal of Physiological Anthropology

Investigación publicada