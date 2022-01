Londra: un video cantando y las ganas de un estreno

domingo 23 de enero de 2022 | 6:00hs.

En cuero. De entrecasa. Unas líneas y el mundo se paró para prestar atención. Es que la industria de la música está expectante por el regreso de Paulo Londra. Ahora, el cordobés subió una historia a su Instagram y empezaron las especulaciones: ¿se viene una nueva canción?



“Te vi con tu vaso de tequila, con cara de que siempre vivías tranquila. Ay Belén, qué placer...”, tiró en Instagram. Horas antes había publicado en Twitter: “Hay que perder el miedo a las alturas si queremos el cielo”.



El hitmaker argentino dejó de lanzar temas en 2019 por un problema con sus productores Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo), con quienes había firmado su primer contrato. Sin embargo, y luego de una larga batalla judicial, su regreso parece estar cada vez más cerca.



#FreePaulo

El 10 de noviembre llegó la noticia que todos los fans de Londra esperaban: la disputa legal con la productora Big Ligas había terminado. Según confirmaron a La Viola, ambas partes se presentaron el la corte de los Estados Unidos y “resolvieron amistosamente sus diferencias”.



Así, no solo se puso fin a un conflicto que llevó dos años sino que el hecho se habría resuelto en silencio y de forma amistosa. “Los abogados de las partes han manifestado que sus clientes están felices de anunciar que han resuelto su diferencias”, decía un comunicado de prensa que compartieron los representantes legales a la revista Billboard.