Si bien los incendios están controlados, la lucha continúa

sábado 22 de enero de 2022 | 6:04hs.

Los Bomberos de la Policía, Voluntarios, colonos, vecinos, empresas y demás colaboradores continúan sin descanso la ardua labor para combatir las llamas que afectan en diferentes partes de Misiones.



Actualmente, según fuentes oficiales, son tres los grandes focos que continúan activos pero controlados, mientras que hay otros más pequeños esparcidos por el resto de la provincia. Los tres de mayor preocupación son el de colonia Carril (El Alcázar), la zona de Puente Quemado y la reserva de la Universidad Nacional de Misiones en El Soberbio. Estos dos últimos son los que más preocupan por su cercanía al Parque Provincial Salto Encantado, en el primer caso, y a la Biósfera Yabotí en el segundo.



En Colonia Carril, trabajaron incesantemente más de 200 personas para poder controlar las llamas que dañaron la flora y fauna de esa zona y se estima que hasta el momento, más de 850 hectáreas fueron afectadas. Este foco sigue activo, pero no se continúa propagando.



“Después está el de la reserva de la Unam, en la zona de Biósfera, donde se está controlando con brigadistas y propietarios de la zona. Está circunscripto, hay topadoras trabajando en la zona, es un incendio que tiene actividad pero no está fuera de control”, explicó el diálogo con El Territorio Atilio de León, subsecretario de Protección Civil de Misiones.



Sobre el incendio de Puente Quemado, aseguró que “se sigue trabajando, está complicado todavía, es una zona de muy difícil acceso”. Mientras que Elías Chagas, jefe de Bomberos de la Policía de Misiones, aseguró que el fuego no ingresó al Parque Salto Encantado.



En tanto, hay focos más pequeños en otros municipios como Campo Viera, Mártires, Montecarlo, 25 de Mayo y Corpus,. Los incendios de San Vicente quedaron prácticamente extinguidos.