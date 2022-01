El gobierno negó que EE.UU. haya pedido un ajuste fiscal

viernes 21 de enero de 2022 | 6:02hs.

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional entraron en una cuenta regresiva para el gobierno luego del diálogo que mantuvo con Estados Unidos sobre la economía argentina.



Según el gobierno, la administración de Joe Biden “no pidió ningún plan económico a la Argentina ni un plan de ajuste”. Así lo expresó la portavoz Gabriela Cerruti en la conferencia semanal en la Casa Rosada sobre el viaje que emprendió el canciller, Santiago Cafiero, a Washington donde se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken.



Uno de los temas consultados fue la inflación, la cual se encuentra entre las prioridades para el administración de Alberto Fernández. Para el gobierno, los índices se “encuentran en una senda de descenso” cuando la cifra de noviembre llegó al 3,8 por ciento con un 50,9% anual en 2021.



La vocera afirmó que el aumento de precios es “un fenómeno multicausal” y destacó que dependerá “aún de la negociación con el FMI. “El cierre del acuerdo va a influir porque tiene que ver con la estabilidad financiera”, agregó Cerruti.



Sobre las conversaciones que mantuvo en EE.UU., el gobierno consideró que “apuntan a la misma dirección que es a fortalecer las relaciones internacionales” y “dialogar y se acercar posturas”.



“Estados Unidos reconoce el crecimiento vigoroso de la economía en el último año y que al acuerdo que se llegue con el FMI no incida en que las argentinas puedan seguir creciendo”, afirmó la funcionaria.



La deuda de Macri

El gobierno volvió a ratificar que está dispuesto a pagar pero que “no puede pagar lo que estipuló el gobierno de Mauricio Macri”. También aclaró que “en ningún momento EE.UU. pidió qué tipo de plan económico tenía que tener la Argentina ni pidió un plan de ajuste”. “Si se pagara no habría ninguna política social ni de educación ni de inversión en infraestructura”, remarcó.



Fuentes oficiales consultadas señalaron que “el gobierno está dispuesto a pagar sin que afecte el crecimiento de la Argentina”. “Se habló con los funcionarios de Estados Unidos sobre la senda de crecimiento y reafirmamos la idea que para pagar tenemos que crecer”, destacaron desde la comitiva que viajó a EE.UU.



Las mismas fuentes señalaron que las autoridades de la Casa Blanca “dieron el respaldo a la idea argentina”, aunque reconocen que “la reunión no iba a resolver el acuerdo con el FMI”. “Se logró el apoyo político y es un paso importarte por el aval”, analizaron como balance de la gira. Con respecto al vencimiento de U$S 4.080 millones que debe pagarse en marzo, afirmaron que “la Argentina no ha dejado de pagar” y confiaron en que “tal vez lleguemos a un acuerdo antes”.



Respecto al diálogo con la oposición por el acuerdo con el Fondo, desde el Ejecutivo apuntaron a las diferencias internas de Juntos por el Cambio. Hasta el momento no hay fecha para un encuentro que debía realizarse esta semana con el ministro de Economía, Martín Guzmán.



“No es fácil hoy llegar a una conversaciones con una oposición que le cuesta llegar a un acuerdo entre las diferentes variantes internas”, expresó Cerruti al ser consultada sobre un futuro encuentro.



“Seguimos haciendo el esfuerzo para lograrlo. Cuando se llegue a un acuerdo con el FMI va a tener que ir al Congreso”, aclaró.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que “la voluntad (del gobierno) es de acordar” con el FMI un nuevo programa financiero por la deuda de U$S 44.000 millones contraída durante la administración de Mauricio Macri y subrayó que el entendimiento no debe ahogar la reactivación de la economía.



“Necesitamos que el acuerdo con el FMI no ahogue la reactivación”, dijo el ministro tras destacar la recuperación “intensa” que tuvo la actividad económica en 2021 , con un crecimiento del PBI de cerca de 10 por ciento.