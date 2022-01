En un coche y en manos de una enfermera, nacieron gemelos en el Caps de Pozo Azul

jueves 20 de enero de 2022 | 19:55hs.

En horas de la tarde de este jueves, en medio de un complicado momento cuando en el Caps de Pozo Azul, asistían a una paciente mayor de edad en grave estado, llegó un vehículo, en su interior una parturienta con trabajo de parto. En la guardia estaba Sofía Gimenez, reconocida por su profesionalismo al momento de asistir partos, para su sorpresa, esta vez no era uno, eran gemelos, una nena y un varón, que junto a la madre están en muy buen estado de salud.

Alegría, emoción y una demostración de vocación de servicio, se vivió esta tarde en el Caps de Pozo Azul, donde los agentes de salud hacen maravillas para atender a los pacientes, pese a los escasos recursos, en un municipio recientemetne creado donde aún no existe un hospital, función que cumple el Caps. Esta tarde, una mujer fue asistida y en el interior de un vehículo, donde finalmente dio a luz a gemelos.

Para la enfermera Sofía Giménez, es como un sueño hecho realidad y si bien ya son incontables los partos a los que asistió, tener en sus manos la responsabilidad de traer al mundo, dos vidas, le genera enorme satisfacción. Cuando llegó el vehículo, de inmediato, junto al personal que la acompañaba en la guardia, acudieron a la madre que estaba en pleno trabajo de parto, primero nació el varón y para sorpresa el trabajo recién estaba por la mitad, porque se trataba de un embarazó de gemelos.

La segunda en nacer fue una niña, ambos con buen peso y en buen estado de salud. Los recién nacidos junto a la madre, recibieron las primeras asistencias y luego fueron derivados al Samic de Eldorado.

"Cuando me di cuenta que eran dos, fue doble la alegría, es una bendición, estamos tan lejos de todo, no tenemos recursos y todo salió bien, en esos momentos te das cuenta que Dios esta acá con nosotros, nacieron y se me prendieron del dedo, no me saltaban. Es un orgullo para mí, estoy muy feliz por eso" indicó con emoción a El Territorio, la enfermera Sofía Giménez.