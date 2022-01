Privados: ante la escasez de reactivos, prevén aumentos en el costo de los testeos

martes 18 de enero de 2022 | 11:56hs.

Pese a los cambios que realizó Salud Pública en cuanto a los testeos, siguen existiendo largas filas y aumentan de esta manera los contagios por Coronavirus.

Ante la alta demanda, existe falta de reactivos en laboratorios privados, así lo afirmó la presidenta del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones, Liliana Benítez quien dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.

“Se ha notado mucho el cambio en la metodología de testeos, más del 50 por ciento, lo que estamos teniendo ahora es el problema de la escasez de reactivos que es un problemita que está pasando en toda Argentina y prácticamente Sudamérica. Los proveedores están vendiendo reactivos sin precio, o sea, uno los va reservando y no sabes cuánto vas a pagar por la alta demanda existente”, refirió.

“Los laboratorios que son del círculo no tienen subvención del Estado así que pagan no solo el reactivo sino también los impuestos, los sueldos, todo. El precio está entre 3.500 y 4500 depende del laboratorio y demora 15 minutos la prueba, creería que con la falta de reactivos subiría a casi 5 mil o la verdad que no quiero asegurar porque uno no sabe a cuánto van a subir porque tampoco nos dicen ni qué día va a llegar, no está fácil la situación”, lamentó.

A su vez, Benítez dijo que en la entrega de reactivos se prioriza a la salud pública, “el proveedor va priorizar al Estado que es el mayor consumidor y luego los privados. Nosotros estuvimos abiertos para crear, pero no pudimos comunicarnos la idea es que los laboratorios privados trabajen con el Estado para poder cubrir la demanda que había, pero bueno, no sé llegó a nada y esto la verdad que de una semana a otra, explotó”.

“La sugerencia es que la persona no se haga el testeo el día que inicia el síntoma y todavía la carga viral no es tan alta y por ahí un test rápido no detecta, el PCR si puede detectar pero demora horas, lo mejor es esperar 48 horas del inicio de los síntomas que puede ser la febrícula, dolor de cabeza o diarrea”, afirmó.

En cuanto al índice de positividad aclaró que se venía en un 20% como máximo y “ahora realmente es mayor, que sería del 50% del inicio de la semana pasada. La mayoría pasa por el periodo de la negación porque se piensa que es el aire, el cambio de clima y realmente el dolor de garganta no se va pero por ahí la gente mayor es la que se asusta ante el primer síntoma”.

Finalmente habló sobre el dengue, “han habido casos pero muy pocos pero el problema se nos viene en la época de lluvia, cuando llegan de da el aumento”.