Apelaciones definirá el futuro del hijo de la mujer desaparecida en Eldorado

martes 18 de enero de 2022 | 4:30hs.

Durante la jornada del viernes se realizaron excavaciones en el terreno del principal sospechoso de la desaparición de Elba “Icha” Aguirre, la mujer de 79 años del kilómetro 9 de Eldorado que está desaparecida desde el pasado 23 de noviembre.



Por orden de la Justicia se concretó la segunda inspección al terreno de Carlos Julio Ziegler (55), hijo de Elba y único detenido en la causa. El hombre es el apuntado por los allegados a la septuagenaria como el responsable del asesinato y posterior entierro de los restos de la mujer dentro de un pozo de la citada propiedad.



La diligencia, a cargo de la Municipalidad de Eldorado y dispuesta por el Juzgado de Instrucción Uno de esa localidad, a cargo del juez Roberto Saldaña, se extendió por varias horas dentro del domicilio de la calle Colón dando resultados negativos.



Según consignaron fuentes de la investigación a El Territorio, Carlos Ziegler se encuentra detenido ante la posibilidad de entorpecer la investigación, sin embargo la prisión fue apelada y, debido a ello, será la Cámara de Apelaciones la que definirá su situación.



En cuanto a la versión del acusado, éste aseguró que a Elba la llevaron a Corrientes personas conocidas. Sin embargo no pudo decir quién la llevó, ni cómo. “No es lógico que él no sepa decir quién la llevó ni cuándo, ni cómo. Es por eso que se encuentra en calidad de detenido porque si estuviera en libertad podría, potencialmente, entorpecer la investigación”, dijo una voz de peso en la investigación.



En tanto a los avances del caso, los voceros expresaron que se estuvieron tomando varias declaraciones testimoniales, pero hasta ahora no se ha aportado absolutamente nada en cuanto a poder encontrar a la mujer desaparecida desde hace ya casi dos meses.



En relación a ese supuesto viaje que realizó Elba mientras estaba al cuidado de su hijo, Teresa de Jesús Algarín, sobrina de la anciana, afirmó en una conversación telefónica con El Territorio que es imposible que alguien la haya llevado ya que “nosotros somos pobres y no tenemos auto ni gente conocida que la pueda llevar a Corrientes. No se pudo haber ido muy lejos”, sentenció.



Por su parte, Paola Cristaldo, nieta de “Icha”, aseguró ayer que “estamos en la nada todavía, ya se hizo el segundo allanamiento el viernes, pero nada. Según el informe policial salió negativo”.



La entrevistada agregó que “estamos esperando a que vuelva de vacaciones nuestro abogado para retomar el caso y pedir otro allanamiento. Nosotros le sugerimos que, por favor, pida presencia canina porque hasta ahora nos están negando eso”.



Ante las peores sospechas, la nieta de Elba insistió en que solicitan presencia canina “para que busque el cadáver porque estamos seguros de que ella no está físicamente entre nosotros y alegamos que ella puede estar ahí en el patio de la casa de este sujeto que es el hijo”.



Es así que continuó: “Tenemos esperanzas por ese lado, de encontrar su cuerpito y poder llevarla a un lugar digno, poder ir a visitarla, poder llevarle flores. Queremos que su alma descanse en paz, queremos justicia, solamente queremos eso, que esto no quede impune. Que salga todo a la luz”.



Dos meses de la desaparición

Hace casi dos meses que la desaparición de Elba Gerarda “Icha” Aguirre (79) es un misterio en la localidad de Eldorado. El 30 de noviembre José Portillo, sobrino de la mujer, radicó la denuncia por su desaparición en la Comisaría de la Mujer de esa localidad pero aún no hay novedades de su paradero.

La Municipalidad local intervino en el procedimiento. Foto: Radio Génesis Eldorado

Elba planeaba su cumpleaños

El pasado 23 de diciembre Elba “Icha” Aguirre hubiera festejado su cumpleaños número 79 en el patio de su sobrina Teresa, según comentó esta última.



Teresa aseguró que su tía, a quien ella quería y cuidaba como a una madre, estaba juntando plata para hacer un festejo ya que “ella quería bailar”.



Según comentó su sobrina, ella le había ofrecido el patio para hacer el festejo y su tía había estado muy entusiasmada con la idea de festejar su natalicio en el lugar donde había vivido el último tiempo hasta que su hijo la llevó a la casa donde vivía él y donde, finalmente, se perdieron sus rastros.